Мединский намерен ввести "культурный дневник" в российских школах

Министр культуры Владимир Мединский поручил департаменту ведомства, занимающемуся вопросами образования, проработать идею внедрения "культурного дневника школьника". Свои предложения департамент должен будет сделать в течение двух недель. Об этом министр заявил на заседании коллегии Минкультуры в Малом театре.

С идеей ввести для школьников дневник, в который они смогут вносить посещаемые ими культурные события, выступила на коллегии член Совета Федерации от Москвы Зинаида Драгункина. При этом она подчеркнула, что никаких оценок в таком дневнике не будет.