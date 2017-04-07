Мединский намерен ввести "культурный дневник" в российских школах

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Мединский намерен ввести "культурный дневник" в российских школах

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Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев

Министр культуры Владимир Мединский поручил департаменту ведомства, занимающемуся вопросами образования, проработать идею внедрения "культурного дневника школьника". Свои предложения департамент должен будет сделать в течение двух недель. Об этом министр заявил на заседании коллегии Минкультуры в Малом театре.

С идеей ввести для школьников дневник, в который они смогут вносить посещаемые ими культурные события, выступила на коллегии член Совета Федерации от Москвы Зинаида Драгункина. При этом она подчеркнула, что никаких оценок в таком дневнике не будет.

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