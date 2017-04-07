РПЦ: На реставрацию храмов от государства требуется 13 миллиардов рублей

Сайт Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Русской православной церкви сообщает, что на реставрацию храмов и монастырей, находящихся в собственности государства и признанных объектами культурного наследия, необходимо почти 14 миллиардов рублей. Реставрация требуется 424 объектам.

К настоящему моменту ФХУ получило заявки от 56 митрополий, 93 епархий, 19 монастырей и подворий. По предварительным подсчётам, необходимая общая сумма расходов на ремонтно-реставрационные работы составила 13,8 миллиарда рублей. Далее заявки рассмотрят и проанализируют, после чего управление направит государству общую заявку с указанием необходимой на реставрационные работы суммой.

Конечно, итоговая сумма, которую запросят, будет чуть ли не в 100 раз меньше. Из всех объектов для реставрации будет выбрано несколько храмов. Понятно, что 13 миллиардов государство выделить не сможет Финансово-хозяйственное управление РПЦ

Реставрация выбранных объектов культурного наследия будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Культура России 2012–2018 годы".