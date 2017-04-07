Эрмитаж признали потерпевшей стороной по "делу реставраторов"

Как сообщила СМИ адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы Эрмитажа, следствие официально признало музей потерпевшей стороной по уголовному делу о хищениях в особо крупном размере при проведении строительных работ и реставрации в Запасном доме Зимнего дворца. Работы проводила компания "Балтстрой", руководство которой находится сейчас в СИЗО в связи с "делом реставраторов".

Вчера мы узнали, что Эрмитаж теперь официально является потерпевшей стороной по делу. Эрмитаж находится в полном взаимодействии со следствием, предоставляет всю необходимую информацию и документы. Следствие осуществляет действия в рабочем порядке, не внося лишних сложностей в работу музея Адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы Эрмитажа

По словам юриста, в рамках специальной экспертизы будут оценены объём и качество произведённых работ, а также сумма причинённого музею ущерба.

Компания "Балтстрой" дважды заключала с Эрмитажем очень крупные контракты. Первый — в конце 2012 года на 1,1 миллиарда рублей. За эти средства предполагалось проведение реставрационных работ и приспособление для современного использования здания Запасного дома Зимнего дворца. Там расположен лабораторно-хранительский и административный корпус.

Второй контракт был заключён почти через год. "Балтстрой" обязался выполнить завершающие работы по объекту. При этом фирма по госконтракту получила от Эрмитажа ещё 1,2 миллиарда рублей.

При проверке Счётная палата обнаружила, что при проведении работ не была сделана гидроизоляция, из-за чего здание, расположенное на Дворцовой набережной, оказалось под угрозой возможного разрушения: стены намокали от грунтовых вод.

Напомним, 29 марта Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова, которого подозревают в мошенничестве, также следователи опросили и его сына Артёма Новикова — директора Департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры. 4 апреля Артём Новиков покинул свой пост по собственному желанию.