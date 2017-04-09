Звезда фильма "Тёмный рыцарь" признался, что голосовал за Брексит

В интервью Sky News 80-летний актёр Майкл Кейн, звезда фильмов "Начало" и "Темный рыцарь", признался, что голосовал за Брексит, потому что "выход из Евросоюза — это путь Великобритании на свободу".

Да, я голосовал за Брексит. Считаю, что лучше быть бедным хозяином, чем богатым слугой. Мой выбор не имеет никакого отношения к проблемам иммигрантов, он касается свободы Великобритании Актёр Майкл Кейн

Сэр Майкл Кейн — один из самых востребованных британских актёров 1960—1990-х годов. Кейн сыграл более чем в сотне полнометражных картин, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух "Оскаров" и трёх "Золотых глобусов". Он выдвигался на соискание премии "Оскар" в пяти разных десятилетиях: 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х.

Майкл Кейн снимался в фильмах "Начало", "Тёмный рыцарь", "Молодость", "Престиж" и других.