"Союзмультфильм" будет бороться с нарушителями авторских прав

В связи с тяжёлым материальным положением студии Российский союз правообладателей (РСП) и Национальный фонд поддержки правообладателей перечислили "Союзмультфильму" более 9 млн рублей.

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва пообещала навести жёсткий порядок в вопросе соблюдения авторских прав на советские и российские мультфильмы. Такое заявление она сделала после встречи с министром культуры Владимиром Мединским, сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

Все заключённые договоры будут подвергнуты ревизии с точки зрения интересов киностудии. Юлиана Слащева

О том что права авторов мультфильмов нарушаются, сообщил автор "Крокодила Гены" Леонид Шварцман во время церемонии вручения премий деятелям искусства. Мультипликатор сказал, что при показе его мультфильмов по телевидению он не получает почти ни копейки

8 апреля режиссер Никита Михалков заявил агентству RNS, что студия "Союзмультфильм" находится на грани уничтожения.

Когда великая киностудия и её авторы, внесшие вклад в создание мировой антологии мультипликационных фильмов, не первый год пребывают в тяжёлом финансовом положении, когда личная корысть бывшего руководства "Союзмультфильма" приводит буквально к уничтожению студии, лишает авторов анимационных картин по закону причитающихся им денег, ставит многих из них на грань выживания — всё это требует участия всех нас Никита Михалков

В связи с тяжёлым материальным положением "Союзмультфильма", Российский союз правообладателей (РСП) и Национальный фонд поддержки правообладателей перечислили киностудии "Союзмультфильм" более 9 млн рублей, которые будут направлены на погашение сформировавшейся за два последних года задолженности перед авторами.