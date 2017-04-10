Росомаху мы не бросим: антисемитская пропаганда в новом комиксе "Людей Икс"

В новом выпуске комикса "Люди Икс" нашли символы индонезийских мусульманских радикалов. Комиксы стали оружием политической борьбы и пропаганды?

Индонезийский художник Ардиан Сиаф вставил на страницы нового комикса Marvel отсылки к религиозно-политическому конфликту у себя на родине. Индонезийские читатели заметили символические числа на страницах, в результате чего скандал вокруг губернатора Джакарты приобрёл дополнительный оборот.

Что за скандал?

Для начала немного предыстории. Губернатор Джакарты Басуки Чахая Пурнама в сентябре 2016 года выступил с речью о том, что исламские группировки мешают его повторному избранию. По его словам, противники переизбрания пользуются Кораном как политическим оружием, упоминая фрагмент Писания (51-й стих пятой суры) в своих целях. Поднялся скандал: кому-то показалось, что Пурнама назвал Коран "книгой для глупцов".

О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей Коран, сура 5, аят 51

Пурнама — первый христианин на губернаторском посту в преимущественно мусульманской Индонезии за последние 50 лет. За свои слова он вынужден был предстать перед судом по обвинению в богохульстве. Одним судом дело не ограничилось — против Пурнамы начались протесты, а радикальные сторонники ислама обещали казнить его прямо на улице. Вот уже несколько месяцев губернатор ездит по городу с охраной, а его офис охраняют бронемашины и солдаты индонезийской армии.

Политический скандал — это одно. Народные волнения — совсем другое. 2 декабря мусульмане страны вышли на улицы протестовать против Пурнамы, а затем создали целое политическое движение против его переизбрания, требующее то его публичных извинений, то казни прямо на улице. Его назвали "212" в честь даты первого митинга.

Люди Икс

Этому движению оказал поддержку индонезиец Ардиан Сиаф, разместив на страницах первого выпуска комикса X-Men Gold ("Золотые Люди Икс") числа: "21", "212" и "5:15". Книга оказалась на прилавках 5 апреля, так что уже к выходным о символике "21 декабря" знали все читатели из Индонезии.

Издательство Marvel не ожидало, что новый комикс про людей Икс превратится в площадку для политических высказываний, поэтому среагировало практически моментально: объявили, что накажут Сиафа за "самодеятельность", и пообещали удалить числа из последующих выпусков комикса. Несколько коллег художника уже высказались в "Твиттере", что из-за подобной выходки он вполне может лишиться работы. Вероятно, навсегда.

Yeah pardon my French but f**k this guy. Kiss your career goodbye. https://t.co/jkLsJlCfEn — G. Willow Wilson (@GWillowWilson) April 9, 2017

"Простите за мой французский, но ***** этого пацана. Пускай попрощается с карьерой".

Well, that's one way to kill your career in comics.https://t.co/ioeOAp3Uhx — John Cullen ‏ (@nellucnhoj) 8 апреля 2017 г.

"Отличный способ попрощаться с карьерой навсегда".

Ardian Syaf gets this year's award for most creative career demolition — Stephen (@StephenSuthes) April 8, 2017

"Ардиан Сиаф получает награду за самое изобретательное уничтожение карьеры".

Цитата, о которой заявил Пурнама и на которую ссылается Сиаф, часто является основой для мусульманской и антисемитской пропаганды. Автор комиксов Marvel Гвендолин Уилсон рассказала, что цитата является жертвой неверного перевода. Вместо "помощников и друзей" в оригинальном тексте фигурируют "лидеры и советники". Неизвестно, как это сглаживает антисемитский посыл, но, по крайней мере, следуя этому варианту перевода, с христианами и иудеями можно хотя бы дружить.

В конце прошлой недели Сиаф сделал объявление у себя в "фейсбуке", где объяснил свою позицию. Пост был удалён, но его содержание распространилось по Сети и доступно на независимых сайтах.

Я прошу прощения за произошедшее. Я не против христиан и евреев (кто знает меня, подтвердит). Тем, кто выступает против меня, я хочу сказать, что я никогда не буду вас ненавидеть. Тех, кто поддерживает меня, я хочу поблагодарить. Остальное я оставлю на волю Бога. Молюсь, чтобы вас ждал успех. Спасибо Запись в "фейсбуке" Ардиана Сиафа

Иронично, что надписи политического характера, призывающие к религиозной вражде, появились именно в комиксе "Люди Икс", который уже несколько десятилетий проповедует толерантность по всем возможным признакам. Герои комикса являются "мутантами" — людьми с особыми способностями, которые подвергаются гонению со стороны людей и являются метафорой всех меньшинств: от ЛГБТ-движения до национальных диаспор.

Вся история вокруг политических посланий в новом комиксе про людей Икс только подогреет к книгам дополнительный интерес. Не говоря уже о том, что оригинальные выпуски, вероятно, сильно поднимутся в цене. В индустрии комиксов подобные истории заканчиваются тем, что скандальные выпуски лет через десять начинают стоить тысячи долларов.