Фильм "Время первых" стал лидером кинопроката в России и СНГ

Фильм "Время первых" с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях лидирует в прокате России и стран СНГ по итогам с 6 по 9 апреля. По предварительным данным, картине удалось собрать 156,5 миллиона рублей, сообщает портал о новостях индустрии kinobusiness.com.

Второе место по кассовым сборам в РФ и СНГ занял мультфильм "Босс-молокосос" Тома Макграта. Его сборы составили 107,3 миллиона рублей.

Третье место оказалось у триллера "Призрак в доспехах" режиссёра Руперта Сандерса со Скарлетт Йохансон в главной роли. Сборы в России и СНГ в этот период составили 86,1 миллиона рублей.

"Время первых" — фильм о полёте космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева на орбиту на корабле "Восход-2". Режиссёром картины выступил Дмитрий Киселёв.