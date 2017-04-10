Актёр Арми Хаммер пошутил про российское гражданство

Представляя в Москве новую картину Бена Уитли "Перестрелка", американский актёр напомнил о своём происхождении.

Актёр "Агентов А.Н.К.Л" напомнил, что его прабабушка по отцовской линии была русской актрисой и певицей Ольгой Вадиной. На логично вытекающий вопрос о получении российского гражданства актёр заявил, что у него даже фотография имеется, так что, если у кого-то есть с собой готовый паспорт, он готов.

— Мои корни очень помогли мне получить роль в "Агентах А.Н.К.Л". Да, я не был в России до этого, но для Гая Ричи это не имело значения, — заявил Хаммер, сыгравший в фильме Ричи агента КГБ Илью Курякина.

Более того, актёр рассказал, что однажды даже почти начал поработать с Тимуром Бекмамбетовым, но не срослось. А потому очень надеется, что его ещё ждёт совместный проект с российским режиссёром и продюсером.

Прокат "Перестрелки" в России стартует 27 апреля 2017 года.