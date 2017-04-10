Тор сражается с Халком в первом трейлере фильма "Тор: Рагнарёк"

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Тор сражается с Халком в первом трейлере фильма "Тор: Рагнарёк"

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Кадр видео: youtube/JoBlo Movie Trailers

В Сети состоялась премьера трейлера фильма "Тор: Рагнарёк" — третьей части похождений скандинавского бога, входящего в состав "Мстителей".

По сюжету триквела Тор теряет свой легендарный молот, его родина — королевство Асгард — уничтожена тёмной богиней Хелой, а сам он оказывается на гладиаторской арене, где вынужден сражаться с Халком.

Третья часть "Тора" будет сильно отличаться от двух предыдущих. В ней станет больше научно-фантастических элементов: космических кораблей и роботов. По сюжету Тор вынужден будет подружиться со своим братом-злодеем Локи, а помогать дуэту будет колдун Стивен Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Премьера фильма в России назначена на 3 ноября.

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