Музыканты группы "Сердитый дед" получили два года условно за песню "Про жида"

Текст композиции, которую они исполнили в мае 2015 года, был признан экстремистским.

Согласно судебной экспертизе, в песне "Про жида" рок-группы "Сердитый дед" содержатся признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности. Музыканты свою вину полностью признали. По их словам, песня была написана давно, когда они увлекались национальной идеей русского общества.

Суд назначил им наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении архангельских музыкантов группы "Сердитый дед" по делу об экстремизме. По версии следствия, в мае 2015 года во время выступления обвиняемые исполнили песню, в словах которой содержались унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки в отношении евреев.