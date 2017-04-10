Главным редактором британского журнала Vogue впервые назначен мужчина

Новым главредом британского журнала Vogue впервые в истории издания назначен мужчина — 45-летний Эдвард Эннинфул. Об этом сообщается на сайте журнала в пресс-релизе.

Прежний главный редактор Vogue Александра Шульман объявила о том, что покидает должность, 25 января. Она была главредом журнала более 25 лет.

По мнению главы издательского дома Conde Nast International, издающего Vogue, Джонатана Ньюхауса, Эдвард Эннинфул — "влиятельная фигура в мире моды, Голливуда и музыки, которые формируют современные культурные тенденции".

Эннинфул родился в Гане, но с детства рос в Великобритании. Карьеру в мире моды он начал строить с 16 лет, когда впервые был замечен агентами модельного бизнеса. Ранее Эннинфул работал в итальянских и американских изданиях Vogue, а также в журнале W Magazine.