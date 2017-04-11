Вице-премьер Украины заявил, что никто не может требовать пустить Самойлову

Вячеслав Кириленко подтвердил намерения Киева не пускать участницу от России на песенный конкурс "Евровидение" Юлию Самойлову ни при каких обстоятельствах.

В интервью интернет-изданию "Обозреватель" вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что никто не может требовать от Киева нарушить местное законодательство ради допуска участницы "Евровидения-2017" от РФ Юлии Самойловой на конкурс. Ранее СБУ запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за её выступления в Крыму.

Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведём конкурс при участии 42 стран, а не 43 Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко

Кириленко добавил, что в Киеве примут "российскую делегацию на необходимом уровне, если они предложат другого участника, который не нарушал украинского законодательства".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что такой опции, как замена представителя страны, на конкурсе "Евровидение" не существует.

В мае 2017 годе Россию на "Евровидении" должна была представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning.