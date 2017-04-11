27 мая Театр на Таганке даст спектакль на стихи Евтушенко

Поэтическое представление "Нет лет" идёт в театре с 2013 года, но майский спектакль будет посвящён памяти поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля 2017 года.

Московский Театр на Таганке 27 мая в память о Евгении Евтушенко покажет спектакль, созданный на основе его стихов. Об этом на гражданской панихиде в Центральном доме литераторов сообщил режиссёр постановки актёр Вениамин Смехов.

— Дорогой Женя, интимный круг родных узок, но ты, Женя, наплодил огромное количество друзей и дал многим право быть хвастунами твоей дружбой. Я среди них. Милый Женя, спасибо тебе за то, что ты и твоя Машенька позволили мне сделать поэтическое представление по твоим стихам. Мы будем играть его 27 мая, — сказал Смехов.

В Центральном доме литераторов проходит гражданская панихида по Евгению Евтушенко. Гроб с телом Евтушенко установлен на сцене Большого зала. Рядом сидят родственники поэта — вдова Мария и сыновья. Прощание продлится до 13:00, после чего кортеж с гробом Евгения Евтушенко направится в Подмосковье, на Переделкинское кладбище, где пройдут похороны.