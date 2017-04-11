Люк Бессон снял самый дорогой фильм в истории Франции

Новая картина французского продюсера и режиссёра "Валериан и город тысячи планет" стала смой дорогой в истории французского кино. По данным портала Cineuropa, бюджет фильма составил 197,47 миллионов евро. До этого самым дорогим проектом был "Астерикс на Олимпийских играх" с бюджетом в районе 79 миллионов евро.

Главные роли в новой картине Бессона сыграли Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь. Сюжет "Валериана и города тысячи планет" рассказывает про космических спецагентах, которые волею судеб оказались в центре межгалактического заговора.