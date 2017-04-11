Сериал "Война и мир" номинирован на BAFTA

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Сериал "Война и мир" номинирован на BAFTA

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Фото: © kinopoisk.ru

Среди других претендентов — картины "Корона", "Ночной администратор", "Флибэг" и "Счастливая долина".

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) опубликовала список сериалов, номинированных на премию 2017 года. "Война и мир" с Полом Дано и Лили Джеймс в главных ролях по одноимённому роману Льва Толстого номинирован на звание лучшей драмы.

Сериал "Корона" о жизни королевы Великобритании Елизавете II стал лидером по количеству номинаций — он заявлен в пяти категориях: как лучший драматический сериал, лучшая главная актриса (Клер Фой), и лучшая актриса второго плана (Ванесса Кирби).

Всего у премии 25 номинаций, за первенство в которых поборются около 100 сериалов.

Церемония вручения премии BAFTA Television Awards пройдет в Лондоне 14 мая.

В феврале 2017 года Британская академия вручила премии за достижения в области кинематографии. В номинации "Лучший фильм" победил мюзикл "Ла-Ла Ленд".

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