"Сцена терпит только честных". Автор "Вите надо выйти" рассказал, как качать

Обозреватель Лайфа взял интервью у автора хита "Вите надо выйти" Александра Химчука. Солист группы Estradarada рассказал о своём творческом процессе, новой песне, посвящённой фанатке "Грибов", и о том, как понять, что песня качает.

О следующей песне

Недавно мы ехали по Москве мимо района Зюзино, и тут по радио объявили, что два билета на концерт группы "Грибы" выиграла девушка Надя Соснина. Этот человек сразу стал в нашей группе легендой. Потом за вечер в ресторане мы написали о ней песню. Очень смешно получилось. Песня скоро выйдет.

Как писать музыку?

Есть у меня одно правило: нужно, чтобы песня качала, а глаза танцевали.

Я ни на кого не ориентируюсь. Я не пристреливаюсь ни на какую конъюнктуру. Ориентироваться на какого-то слушателя — это как пытаться засунуть голову себе в зад. Песня — это душевный порыв, она не должна быть на кого-то нацелена.

О хитах и славе

Человек, который хочет писать хиты, для меня не музыкант. Это дрочево, а не музыка. Тот, кто идёт на сцену за славой, тех обратная сторона тщеславия бьёт больно по затылку. Сцена терпит только честных.

Про планы

Мы пытаемся стереть грани между попсой и андеграундом. У нас есть и песни-мемы вроде "Вити" и фестивальные треки минут по десять. Я не пишу музыку для того, чтобы она кому-то нравилась. Я пишу её для себя. Просто мне нравится и то и то.

О любимых песнях

Люблю ZZ Top. Особенно две песни: Sharp Dressed Man и I Got the Six.

Людмила Зыкина — "Оренбургский пуховый платок". Иногда её с шести утра слушать начинаю.

Royksopp — Monument.

Бока — "Гоп-стоп магазин № 71".

Про украинскую поп-музыку

В России важно радио. Я часто встречаю фанатов радио, они его часто слушают, у них есть любимые ведущие. В Киеве такого нет. Для нас радио не авторитет вообще. В Киев привозят группу Gus Gus, которых не крутят по радио и телевидению, — полный зал, пять тысяч человек. А в России артисты смотрят друг другу в рот, копируют фишки, и главная их цель — оказаться на радио. Потому что если не поставят — сиди голодный.

Про контроль качества

Когда я написал песню, я с ней потом живу как минимум неделю. Она у меня на повторе двадцать четыре часа в сутки. Я с ней кушаю, хожу в туалет, моюсь в душе, она у меня играет отовсюду. Я её слушаю на всех устройствах и заряжаю её своей энергией и своими переживаниями. Я не думаю, возьмут ли её на радио или нет. Мне по фигу. Я этого не боюсь. Страх подавляет творчество. Ну не заработаю на этой песне — заработаю на чём-нибудь другом. Я же на сцену не за баблом выхожу — мне просто нравится качать.

Те, кто попадает ко мне в машину и слышат, что я слушаю свою музыку, начинают п********ть [подкалывать]: "Ты такая тщеславная скотина". А я всего лишь тестирую, насколько не фуфло я толкаю людям. Это раз. Во-вторых, меня самого качает. В-третьих, это придаёт мне уверенности, потому что если мои песни мне не надоедают, значит, и другим не будут.

Про испытания

Прошлым летом была такая ситуация: мы сдали три рекламных проекта, а ни один из заказчиков нам деньги не перевёл. Ну и сижу я без бабок. Ну и мы со Славой делили там последние 100 гривен. В машине лампочка на бензобаке, за квартиру полгода не плачено, уже начинаются звонки. Ну и я ходил грузился, потом решил в какой-то момент, что е**сь оно всё конём, и поехал в студию писать новую песню. Потому что, когда садишься делать то, что любишь, тебе абсолютно похер на всё. Это проверка на то, насколько искренне ты любишь то, что делаешь.