Директор Исаакиевского собора: Не хороните меня раньше времени

Директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров назвал информацию о своём уходе шуткой пранкеров.

— Я думаю, что это информация от пранкеров. Не хороните меня раньше времени. Никаких официальных заявлений я не делал. А в отставку имеет право уйти любой человек, достигший возраста 60 лет. У меня уже пятый год идёт после достижения такого возраста, так что, когда решусь, скажу официально, — сказал Буров. — И это не такое уж и большое событие в ряду других исторических событий нашей родины. Рано обсуждать этот вопрос, пусть хотя бы весна наступит — у нас сегодня мокрый снег идёт.

Напомним, летом 2015 года Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор. Городские власти приняли решение оставить храм в управлении СПб ГБУК "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" и продолжить практику совместного использования храма музеем и Церковью.

В марте 2016 года православные активисты обратились в суд с жалобой на отказ Смольного передать Исаакиевский собор РПЦ.

В январе 2017 года Василеостровский районный суд отказал в иске активистам, которые хотели оспорить законность передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Согласно постановлению, Смольный в ответ на обращение Церкви подготовил только предложение о плане передачи религиозного имущества, что согласно требованиям закона не является непосредственным решением о смене подведомственности храма.