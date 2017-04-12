Фонд борьбы с комиксами обвинил Бэтмена в коррупции (ВИДЕО)

"Он вам не Брюс Уэйн", заявляют создатели ролика, проливающего свет на другую сторону Тёмного Рыцаря.

На анонимном YouTube-канале "Фонда Борьбы с Комиксами" появился видеоролик, рассказывающий о коррупции в рядах выдуманных супергероев из кино и комиксов. Целью пятиминутного расследования, стилизованного под видеоролик Алексея Навального "Он вам не Димон", является миллиардер Брюс Уэйн и его альтер-эго Бэтмен.

Создатели ролика рассказывают об империи Брюса Уэйна с его дорогими автомобилями, шикарными усадьбами, лофтами и подпольными лабораториями по созданию особых приспособлений. Они усматривают в деятельности Бэтмена коррупционную схему, в которой участвуют Супермен и Лекс Лютор — другой известный предприниматель-миллиардер из комиксов издательства DC Comics.