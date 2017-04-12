Миллион человек споют гимн России вместе с Хором Турецкого

Российская группа "Хор Турецкого" собирается спеть национальный гимн вместе с миллионами россиян. Об этом в интервью СМИ рассказал основатель коллектива Михаил Турецкий.

Хор Турецкого исполнит гимн России вместе с миллионом россиян Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Акция запланирована на День России, празднование которого намечено на 12 июня. Во время выступления группы на Красной площади будет организован телемост, связывающий артистов с городами-миллионниками. На площадях в крупнейших городах страны соберутся тысячи россиян и присоединятся к исполнению гимна России, внеся событие в рекорды.

На данный момент рекорд самого массового исполнения гимна принадлежит Индии, где в январе 2012 года 15 243 человека исполнили "Джанаганаману" — официальный гимн Индии, написанный Рабиндранатом Тагором.

Хор Турецкого был основан в 1989 году. Его участники исполняют песни на десяти языках и принципиально не используют в выступлениях фонограмму, заменяя музыкальные инструменты своими голосами.