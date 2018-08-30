"Я пел не вождям, а народу". Как Кобзон судился с США и освобождал заложников

"Я пел не вождям, а народу". Как Кобзон судился с США и освобождал заложников

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Сегодня в Москве в возрасте 80 лет скончался народный артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

Единственная книга мемуаров Иосифа Кобзона, написанная Николаем Добрюхой в стиле интервью, начинается с эпиграфа.

Менялись времена и вожди, но я всегда пел одни и те же песни, потому что я пел не вождям и режимам... Я пел народу

И хотя певец до последнего выходил на сцену, в 2005 году он подводил итог своей творческой жизни. В этой книге певец как бы исповедуется перед народом, которому поёт, поэтому она и называется — "Как перед Богом".

Богом и религией для Кобзона, по его собственному признанию, всегда была его мать, Ида Исаевна Шойхет-Кобзон. Она смогла поднять и воспитать в голодные годы всех пятерых детей, стала для них нравственным ориентиром. А вот главной любовью всей жизни Иосифа Кобзона была, очевидно, сцена.

Однажды болезнь чуть не лишила его сначала жизни, потом — способности петь. В 2002 году у него был диагностирован рак простаты, ему сделали операцию, после которой он впал в кому, но вышел из неё через 15 дней. И вскоре — восстановился и запел. Но всех сразил случай, когда спустя лишь пять дней после сложной повторной операции в 2009 году он как ни в чём не бывало прилетел из Германии в Юрмалу и спел без фонограммы, вживую. После этого стало ясно, что только смерть способна разлучить Кобзона со сценой.

За антисемитизм получишь

В своих воспоминаниях Кобзон откровенно признаётся, что, вопреки распространённому мнению о невыносимом притеснении евреев в СССР, лично на себе тотального антисемитизма не испытывал. Впрочем, иногда подобные проявления ощущал — но не от государства, а от отдельных личностей. Но благодаря своему характеру и поставленному в годы дворового детства крепкому удару (в юности Кобзон даже занимался боксом) он не давал себя в обиду.

<p>Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин</p>

— Меня очень тяжело было обидеть, потому что я был таким, что мог за себя постоять… Говорят: это значит, если что — сразу в ухо или по зубам? Отвечаю: не так чтобы сразу по зубам, но, во всяком случае, особых вольностей по отношению к себе не допускал, — говорил Кобзон.

Я родился по-настоящему советским человеком и, наверное, умру им, потому что прежде всего я — интернационалист, а потом уже — еврей

Иосиф Кобзон

Любопытно и происхождение фамилии Кобзон. Поскольку он родился в Украинской ССР, в Донбассе, некоторые полагают, что фамилия его восходит к названию струнного музыкального инструмента — кобза. Но фамилия на самом деле чисто еврейская, и если перевести отдельные её слоги "коп" и "за" ("голова" и "сын"), то в переводе получается "голова сына".

Если что-то делать, то открыто

Иосиф Давыдович всегда славился тем, что высказывал своё мнение открыто и без купюр. Доставалось и коллегам по сцене, и бывшим жёнам: "Гурченко давно пора сдать в химчистку", — говорил он в интервью в 2006 году. После майдановских событий на Украине Кобзон не раз приезжал в родной Донбасс поддержать ополченцев, получив своё место в чёрном списке врагов Украины одним из первых.

<p>Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко</p>

К такой открытости Иосифа Давыдовича приучил его отчим, Михаил Раппопорт. Будучи студентом горного техникума, Кобзон начал курить. И вот однажды стоит курит и вдруг видит: идёт батя — так он его называл. Молодой человек спрятал сигарету в кулак, а отчим, человек очень сильный физически, сжал его руку — так, что Кобзон заорал от ожога. После этого отчим сказал: "Хочешь курить — кури открыто, но этого чтобы я больше не видел". С тех пор, на протяжении более 60 лет, Кобзон привык делать и говорить обо всём открыто, а не исподтишка.

Тайна "американского файла"

На протяжении более 20 лет Иосиф Кобзон не ездил в США. Но не потому, что не хотел. В 1994 году в газете "Вашингтон пост" вышла статья, где Кобзона называли царём русской мафии, приписывая ему главенствующую роль в криминальном бизнесе России. Певец подал на газету в суд. А вскоре его мультивизу в США неожиданно закрыли, о чём пришло уведомление из посольства. Когда артист попросил объяснений, причина оказалась нетривиальной. Выяснилось, что в то время, когда шло противостояние между Ельциным и Лужковым, представители только что организованной службы РУБОП направили на Кобзона в Америку компромат. До сих пор неизвестно, что же там было, но визу Кобзона и его жены тут же аннулировали, а позже сообщили, что он подозревается по трём пунктам: торговле наркотиками и оружием на территории США, а также связях с русской мафией. Расстроенный певец вернулся домой к жене и сказал ей:

Теперь, Неля, ты — наркобаронша

Иосиф Кобзон, "Как перед Богом"

После этого Кобзон начал судиться уже с Госдепартаментом США, требуя предоставить доказательства обвинений или извиниться. Но выяснилось, что файл с документами настолько секретный, что раскрыть его можно только по запросу специальной комиссии Конгресса, создавать которую по этому случаю так и не стали. Суд замяли.

"Фрэнк Синатра — человек-говно"

Несколькими годами ранее, в 1988 году, когда Кобзон был народным депутатом СССР и часто летал в США с концертами, в одну из поездок к нему обратился импресарио Фрэнка Синатры с предложением о концерте в Союзе. Кобзон очень обрадовался такой возможности и спросил, что для этого нужно. Ему ответили, что приглашение дать концерт должно быть выслано от первого лица государства. Кобзон согласился и "выбил" такое приглашение от Горбачёва. В торжественной обстановке его вручил Синатре посол СССР в Штатах.

Затем Кобзону позвонил тот же импресарио и выдвинул ряд условий концерта: он должен быть только один, со струнным оркестром СССР, на Красной площади, с Горбачёвым и супругой в первом ряду, а от трапа самолёта должна быть выстлана красная ковровая дорожка. Кобзон выслушал все эти требования и скрепя зубы согласился. Он понимал, что концерт будет более чем убыточным, но что поделаешь, звезда есть звезда.

<p>Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:Joseph_Kobzon_(2016-12-09).jpg" target="_blank">wikipedia.org</a></p>

Однако последней каплей был ещё один звонок импресарио. На вопрос Кобзона, всё ли теперь в порядке, ему ответили, что, дескать, нет — у господина Синатры в доме есть зал, в котором находятся все приглашения ему от королей, императоров, президентов и премьер-министров, но не напечатанные, а написанные от руки. Поэтому нужно, чтобы своё приглашение Горбачёв переписал вручную.

— Но тут уж мне стало за нашу державу обидно, и я сказал: "Да пошёл бы твой гастролёр… Мы и сами поём неплохо", — вспоминает Кобзон.

Когда при очередной встрече Горбачёв спросил меня: "Ну, где твой Синатра?", — говорю: "Михаил Сергеевич, даже не хочу рассказывать. Он, конечно, как артист гениальный, но… как человек — говно! Поэтому я просил передать ему, что мы без него обойдёмся"

Иосиф Кобзон, "Как перед Богом"

Договориться с террористами

24 октября 2002 года, на следующее утро после того, как террористы захватили заложников в Театральном центре на Дубровке, к нему подъехал Иосиф Кобзон. Он был уверен, что сможет найти общий язык с боевиками и уговорит их выпустить хотя бы часть заложников. Действительно, ему удалось вывести из здания семью Корниловых — беременную женщину и её детей. Впоследствии она родила ещё и сына и назвала его Иосифом, в честь Кобзона. Но сам артист свой поступок не считает геройством.

Ни для моих близких, ни тем более для меня это не выглядело каким-то подвигом. Для всех, кто знает меня, это было нормально. И, напротив, было бы ненормально, если бы я туда не пошёл… Так что не надо делать из меня героя!

Иосиф Кобзон

Автор:
МК
Марина Кроль
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