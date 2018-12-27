Тайна крёмлевских курантов. С какого удара начинается Новый год

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что Новый год начинается с шестого удара курантов. У экспертного сообщества своя правда. Лайф разобрался, когда же всё-таки "часы двенадцать бьют" и когда загадывать желание.

Лидер эсеров заявил Лайфу, что пятью первыми ударами куранты на Спасской башне Московского Кремля отсчитывают последние секунды уходящего года. А на шестом ударе начинается отсчёт нового часа, нового дня и нового года. Эксперты опровергают это утверждение, по словам, Новый год начинается не с первого удара, не с шестого и не с последнего. Новый год наступает сразу, как только раздастся музыка (перезвон курантов) Спасской башни.

Главный часовщик страны, начальник Службы времени Астрономического института им. Штернберга Евгений Федосеев пояснил, что новый год начинается с первых звуков перезвона, перед боем курантов. Федосеев также прокомментировал Лайфу, что традиция перезвона перед боем появилась в прошлом веке.

— С первых "дзинь-дзинь-дзинь" уже начинается новый год, бой курантов — это уже первые секунды следующего дня. А в случае с 31 декабря — бой курантов прозвучит уже в 2019 году, — добавил часовщик.

Москвовед Михаил Фёдоров подтвердил, что радоваться наступлению 2019-го можно с первых нот мелодии, которая звучит со Спасской башни. Первые куранты были установлены на Фроловской башне Кремля, именно так раньше называлась Спасская башня, в 1642 году мастером Христофором Галовеем. Играли часы совершенно другую мелодию.

— При Николае II куранты играли "Боже, царя храни!", — рассказал Михаил Фёдоров. — А когда в Кремле оказался Владимир Ленин, то на площади звучал "Интернационал". Сегодня со Спасской башни играет приятная музыка (в 6 часов, в полдень, в 18 часов и в полночь — гимн России, в 3, 9, 15 и 21 час — "Славься" Михаила Глинки .— Прим. ред.), с неё начинается отсчёт нового года.

Публицист и победитель многочисленных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман также заявил, что новый год начинается с первым звуком перезвона курантов, ещё до часового боя. Вассерман объясняет это устройством механических часов, на которых начало действия механизма боя проще синхронизировать с точным временем. Число ударов боя в разных часах разное, пояснил Вассерман, и курантный перезвон занимает разное время, поэтому согласовать первый звук перезвона курантов с точным временем несравненно проще, чем выстраивать механизм, позволяющий начать бой курантов.

— Новый год начинается с первыми звуками перезвона курантов. Поэтому чокаться бокалами с шампанским лучше с первым перезвоном, а закончить пить этот игристый напиток — с последним ударом боя часов, — добавил Вассерман.

На самом деле не так уж важно, в какую именно секунду начнётся новый год. Главное — встретить его в хорошем настроении и в хорошей компании. Многие загадывают желание и думают о нём с первого боя курантов и до последнего. Тогда, по примете, оно точно исполнится.