Лёгкий способ бросить курить. Пошаговая инструкция

Как избежать лишнего веса при отказе от сигарет и почему нужно завести телеграм-канал или группу в соцсети.

На днях специалисты Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что постоянные попытки бросить курить лишь увеличивают шансы на возвращение к пагубной привычке.

Главная же сложность, как уверяют эксперты, в том, что человек эмоционально истощается. Ему перестаёт хватать ресурсов в организме, а после очередной неудачи он и вовсе расклеивается. Лайф выяснил способы бросить курить, которые реально работают.

Объясните себе, зачем вы это делаете Фото: © L!FE

По словам психолога Дениса Мельникова, первым делом придётся ответить себе на вопрос зачем. Для чего это важно? В случае с курением определить цель — это уже часть решения проблемы.

— Попробуйте упражнение "намерен". "Я намерен бросить курить, потому что". Дальше подставьте причины. Запишите их в блокнот и носите с собой. Доставайте всякий раз, когда захотите пойти курить (наверняка такие моменты будут). Только будьте честны. Здесь важно почувствовать самому ещё на этапе записывания, почему это необходимость, — отметила психолог Ирина Дмитренко.

Поставьте себе дедлайн Фото: © Wikimedia Commons

В данном пункте важно соблюдать два момента: его выполняемость и неотвратимость. Отнеситесь к дедлайну на полном серьёзе. То есть (условно): вы знаете, что завтра идёте в сигарный клуб, а бросить хотите уже сегодня. Давайте будем честны: закончится это все тем, что вы просто закурите. Так что ставьте адекватные сроки и реальные задачи.

Заведите телеграм-канал, группу "ВКонтакте", канал на "Яндекс-дзене" или страницу в "Инстаграме", где расскажете, как бросаете Фото: © Flickr/NOGRAN s.r.o.

Психологи также предлагают обратиться к соцсетям. Желательно, чтобы о вашей инициативе знало как можно больше народу. И о ходе и всех сложностях тоже.

— Желательно, чтобы у вас был какой-то отклик. Максимум через пару недель вы напишете, что хотите вернуться к привычке и "одна сигарета не в счёт". Важно, чтобы по ту сторону экрана были люди, которые напишут: "Ещё как в счёт, давай, не отклоняйся", — уверяет психолог Наталья Белова.

В самом начале можно курить пассивно Фото: © Ellsworth Air Force Base

Психологи уверяют: то, что поначалу вы будете хотеть даже не курить, а испытывать потребность держать в руках сигарету и стряхивать пепел — нормально. Поэтому не отказывайте себе в этом. Главное — выдержать первый месяц. Потом вам уже будет холодно (лень, некогда) идти в курилку.

Купите жвачку и ягоды Фото: © Wikimedia Commons

С высокой долей вероятности вам захочется есть. Вы не будете голодны — нет. Просто что-то пожевать, занять рот.

— Если боитесь набрать вес — купите жвачку. Сейчас модно прибегать к никотиновым пластырям и таким же жвачкам. Но дело в том, что у большинства бросивших потребность не в никотине как таковом. Многим не хватает этих "ритуалов" — вроде стряхнуть пепел или чем-то занять рот. Еда и жвачка — действенные методы. А ягоды низкокалорийны. Грубо говоря — все курить, а вы с ними, прихватив стаканчик ягод. Только уточните сразу, что это — ваша сигарета, поэтому делиться не получится, — отмечает психолог Елена Соколинская.

Не ходите туда, где часто курили Фото: © Wikimedia Commons

Вы привыкли: утром я выхожу на балкон с чашкой кофе и сигаретой. Или пока бегу на остановку (жду транспорт) — несколько затяжек. Ну что ж, настало время менять привычки.

— В данной ситуации лучше всего изменить маршрут настолько, насколько это возможно. Отдельный совет автомобилистам: не включайте в авто песни, где есть текст о курении. Также стоит избежать тех, которые у вас с этим процессом ассоциируются, — отметила Наталья Белова.

Читайте Фото: © Flickr/François Philipp

Речь не только об Аллене Карре, хотя и она действенная. Елена Ковалёва также издала книгу "Бросить курить без фанатизма". Генри Ваитс "Как я бросал курить" — благодаря этой книге становятся предельно понятны подводные камни отказа от пагубной привычки, и, что важно, в ней объясняется, как их преодолеть.