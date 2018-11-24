Лёгкий способ бросить курить. Пошаговая инструкция

Лёгкий способ бросить курить. Пошаговая инструкция

Фото: © Shutterstock

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Как избежать лишнего веса при отказе от сигарет и почему нужно завести телеграм-канал или группу в соцсети.

На днях специалисты Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что постоянные попытки бросить курить лишь увеличивают шансы на возвращение к пагубной привычке.

Главная же сложность, как уверяют эксперты, в том, что человек эмоционально истощается. Ему перестаёт хватать ресурсов в организме, а после очередной неудачи он и вовсе расклеивается. Лайф выяснил способы бросить курить, которые реально работают.

Объясните себе, зачем вы это делаете

По словам психолога Дениса Мельникова, первым делом придётся ответить себе на вопрос зачем. Для чего это важно? В случае с курением определить цель — это уже часть решения проблемы.

— Попробуйте упражнение "намерен". "Я намерен бросить курить, потому что". Дальше подставьте причины. Запишите их в блокнот и носите с собой. Доставайте всякий раз, когда захотите пойти курить (наверняка такие моменты будут). Только будьте честны. Здесь важно почувствовать самому ещё на этапе записывания, почему это необходимость, — отметила психолог Ирина Дмитренко.

Поставьте себе дедлайн

В данном пункте важно соблюдать два момента: его выполняемость и неотвратимость. Отнеситесь к дедлайну на полном серьёзе. То есть (условно): вы знаете, что завтра идёте в сигарный клуб, а бросить хотите уже сегодня. Давайте будем честны: закончится это все тем, что вы просто закурите. Так что ставьте адекватные сроки и реальные задачи.

Заведите телеграм-канал, группу "ВКонтакте", канал на "Яндекс-дзене" или страницу в "Инстаграме", где расскажете, как бросаете

Психологи также предлагают обратиться к соцсетям. Желательно, чтобы о вашей инициативе знало как можно больше народу. И о ходе и всех сложностях тоже.

— Желательно, чтобы у вас был какой-то отклик. Максимум через пару недель вы напишете, что хотите вернуться к привычке и "одна сигарета не в счёт". Важно, чтобы по ту сторону экрана были люди, которые напишут: "Ещё как в счёт, давай, не отклоняйся", — уверяет психолог Наталья Белова.

В самом начале можно курить пассивно

Психологи уверяют: то, что поначалу вы будете хотеть даже не курить, а испытывать потребность держать в руках сигарету и стряхивать пепел — нормально. Поэтому не отказывайте себе в этом. Главное — выдержать первый месяц. Потом вам уже будет холодно (лень, некогда) идти в курилку.

Купите жвачку и ягоды

С высокой долей вероятности вам захочется есть. Вы не будете голодны — нет. Просто что-то пожевать, занять рот.

— Если боитесь набрать вес — купите жвачку. Сейчас модно прибегать к никотиновым пластырям и таким же жвачкам. Но дело в том, что у большинства бросивших потребность не в никотине как таковом. Многим не хватает этих "ритуалов" — вроде стряхнуть пепел или чем-то занять рот. Еда и жвачка — действенные методы. А ягоды низкокалорийны. Грубо говоря — все курить, а вы с ними, прихватив стаканчик ягод. Только уточните сразу, что это — ваша сигарета, поэтому делиться не получится, — отмечает психолог Елена Соколинская.

Не ходите туда, где часто курили

Вы привыкли: утром я выхожу на балкон с чашкой кофе и сигаретой. Или пока бегу на остановку (жду транспорт) — несколько затяжек. Ну что ж, настало время менять привычки.

— В данной ситуации лучше всего изменить маршрут настолько, насколько это возможно. Отдельный совет автомобилистам: не включайте в авто песни, где есть текст о курении. Также стоит избежать тех, которые у вас с этим процессом ассоциируются, — отметила Наталья Белова.

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Речь не только об Аллене Карре, хотя и она действенная. Елена Ковалёва также издала книгу "Бросить курить без фанатизма". Генри Ваитс "Как я бросал курить" — благодаря этой книге становятся предельно понятны подводные камни отказа от пагубной привычки, и, что важно, в ней объясняется, как их преодолеть.

Автор:
КР
Карина Романова
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