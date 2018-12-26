Курильщиков — под запрет. Новая концепция Минздрава России

В России полностью запретят продажу сигарет.
Курение приравняют к наркомании. Правда, по подсчётам Минздрава произойдёт это в 2050 году.
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За 30 лет количество курильщиков хотят снизить до 5%.
Минздрав намерен добиваться этого при помощи законодательных запретов и пропаганды здорового образа жизни.
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Но сейчас в России 50 миллионов курильщиков.
Курит 42% мужчин и 13% женщин. Всемирная организация здравоохранения считает: их количество вырастет. Минздрав уверен — упадёт.
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Один россиянин выкуривает 2200 сигарет в год.
Из постсоветских республик больше только в Белоруссии — 2900 сигарет. Но сильнее россиян смолят чехи, бельгийцы и македонцы.
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В министерстве объявили войну вейпам и кальянам.
Чиновники намерены не допустить их распространения и хотят приравнять вейпы и кальяны к сигаретам. Для этого нужен закон.
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До 2025 года в Минздраве надеются снизить количество курильщиков на 5%.
В Минздраве думают освободить от вредной привычки два миллиона россиян. Ведь ежегодно от курения умирает 500 000 человек.
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В прошлом году Минздрав уже пытался бороться с курением.
Предлагали запретить продажу сигарет всем родившимся после 2015 года, а табачные компании обложить налогом. Но идея не прошла.
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