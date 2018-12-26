Курильщиков — под запрет. Новая концепция Минздрава России

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Курильщиков — под запрет. Новая концепция Минздрава России

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Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Albrecht Bongartz

Министерство здравоохранения пошло войной на курильщиков. Ведомство разработало концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Вот что предлагают чиновники.

В России полностью запретят продажу сигарет.

Курение приравняют к наркомании. Правда, по подсчётам Минздрава произойдёт это в 2050 году.

Фото © РИА Новости/Константин Чалабов

За 30 лет количество курильщиков хотят снизить до 5%.

Минздрав намерен добиваться этого при помощи законодательных запретов и пропаганды здорового образа жизни.

Фото © Pixabay

Но сейчас в России 50 миллионов курильщиков.

Курит 42% мужчин и 13% женщин. Всемирная организация здравоохранения считает: их количество вырастет. Минздрав уверен — упадёт.

Фото © Pixabay

Один россиянин выкуривает 2200 сигарет в год.

Из постсоветских республик больше только в Белоруссии — 2900 сигарет. Но сильнее россиян смолят чехи, бельгийцы и македонцы.

Фото © Pixabay

В министерстве объявили войну вейпам и кальянам.

Чиновники намерены не допустить их распространения и хотят приравнять вейпы и кальяны к сигаретам. Для этого нужен закон.

Фото © Pixabay

До 2025 года в Минздраве надеются снизить количество курильщиков на 5%.

В Минздраве думают освободить от вредной привычки два миллиона россиян. Ведь ежегодно от курения умирает 500 000 человек.

Фото © Flickr/Raxon Rex

В прошлом году Минздрав уже пытался бороться с курением.

Предлагали запретить продажу сигарет всем родившимся после 2015 года, а табачные компании обложить налогом. Но идея не прошла.

Фото © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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