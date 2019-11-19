Врачи показали, как выглядят лёгкие после 30 лет курения — видео 18+

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GIF © AsiaWire

После таких кадров шутки про "Минздрав предупреждает" и страшные картинки на пачках сразу теряют свою привлекательность. Ведь одно дело представлять себе что-то неопределённое, а другое — видеть прямые доказательства того, как сигареты убивают организм.

В Сети с невероятной скоростью стал распространяться ролик китайских врачей, осматривающих лёгкие погибшего пациента. Доктор Чен Дзингью из провинции Цзянсу, проводивший операцию, рассказал историю, стоявшую за этим видео, пишет Lad Bible.

К ним в больницу поступил 52-летний мужчина, который вскоре скончался. Он значился донором органов, поэтому его без долгих тестов направили на операцию. Но, как только врачи достали лёгкие и осмотрели их, они поняли, что им придётся отказаться от этого донора. Его лёгкие находились в таком состоянии, в каком не могли никому помочь.

<p>GIF © AsiaWire</p>

Не поймите нас неправильно, мы в Китае любим покурить, поэтому лёгкие с некоторой степенью повреждения тоже подходят для пересадки. Но этот случай был слишком запущенным

Доктор Чен Дзингью

<p>Фото © AsiaWire</p>

Оказалось, что неназванный мужчина курил на протяжении 30 лет. Этой вредной привычкой он заработал себе эмфизему, буллёзную болезнь и кальцификацию лёгких. Но вся трагедия ситуации не в том, что этот мужчина не смог помочь нуждающемуся в пересадке, а в том, что такое состояние лёгких — типичное для любого курильщика, злоупотребляющего табаком.

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