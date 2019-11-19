Врачи показали, как выглядят лёгкие после 30 лет курения — видео 18+

После таких кадров шутки про "Минздрав предупреждает" и страшные картинки на пачках сразу теряют свою привлекательность. Ведь одно дело представлять себе что-то неопределённое, а другое — видеть прямые доказательства того, как сигареты убивают организм.

В Сети с невероятной скоростью стал распространяться ролик китайских врачей, осматривающих лёгкие погибшего пациента. Доктор Чен Дзингью из провинции Цзянсу, проводивший операцию, рассказал историю, стоявшую за этим видео, пишет Lad Bible.

К ним в больницу поступил 52-летний мужчина, который вскоре скончался. Он значился донором органов, поэтому его без долгих тестов направили на операцию. Но, как только врачи достали лёгкие и осмотрели их, они поняли, что им придётся отказаться от этого донора. Его лёгкие находились в таком состоянии, в каком не могли никому помочь.

Не поймите нас неправильно, мы в Китае любим покурить, поэтому лёгкие с некоторой степенью повреждения тоже подходят для пересадки. Но этот случай был слишком запущенным Доктор Чен Дзингью

Оказалось, что неназванный мужчина курил на протяжении 30 лет. Этой вредной привычкой он заработал себе эмфизему, буллёзную болезнь и кальцификацию лёгких. Но вся трагедия ситуации не в том, что этот мужчина не смог помочь нуждающемуся в пересадке, а в том, что такое состояние лёгких — типичное для любого курильщика, злоупотребляющего табаком.

Врачи показали, что кокаин сотворил с мозгом пациента, шокировав снимками МРТ