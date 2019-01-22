Курильский вопрос. Кому принадлежат острова?

Курилы открыли японцы. Но закрепили острова за собой русские
Японцы открыли острова в 1637-м. Казаки — в 1646 году. Русскими острова стали при Екатерине II в 1778 году, примерно когда и Крым
Следующие 50 лет на острова претендуют и те и другие
В конце XVIII века на Кунашир и Итуруп вторглись японцы. В начале XIX века их изгнали русские моряки. Но конфликт не завершился
Фото: © РИА Новости/Андрей Шапран
Первая попытка решить островной вопрос
Первый пограничный договор страны подписали в 1855 году. Россия вынуждена была отдать Японии Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи
Курилы сменяли на Сахалин
В 1875 году русский царь и японский император решили: все Курилы отошли Японии. В обмен та отказывалась от претензий на Сахалин
Япония захватывает земли
В 1905 году поражением России закончилась Русско-японская война. Тогда Японская империя забрала себе и половину Сахалина
Японцы владели территориями 40 лет
До конца Второй мировой войны Япония владела Курилами и половиной Сахалина, а также захватила Китай, Корею и Юго-Восточную Азию
Союзники договорились: СССР вступает в войну с Японией и возвращает себе острова
26 июля 1945 года на Потсдамской конференции от Японии потребовали полной капитуляции. Территорию Японии ограничивали 4 островами
Курилы вернули России летом 1945 года
СССР начал войну с Японией. За три месяца советские войска разгромили её армии. Курилы и южная часть Сахалина были отвоёваны
Фото: © РИА Новости/Фред Гринберг
Япония согласилась с условиями капитуляции осенью 1945 года
Японцы подписали капитуляцию и тем самым признали возвращение Курильских островов и Южного Сахалина России, тогда — СССР
Но все изменилось с началом холодной войны в 1946 году
Бывшие союзники рассорились. США увидели свои интересы на Дальнем Востоке и стали оспаривать у СССР возвращение Курильской гряды
Первая попытка решить вопрос миром в 1951 году в Сан-Франциско провалилась
Мирный договор СССР не подписал, так как не была решена судьба островов. США подписали, не признав прав СССР на Курилы и Сахалин
В 1956 году в Москве СССР и Япония договорились поделить острова
Дипломаты согласовали декларацию. СССР отдавал: Хабомаи, Шикотан. Оставлял: Итуруп и Кунашир. США запретили Японии подписывать мир
Уже полвека США являются важной заинтересованной стороной Курильского спора
В Японии располагаются американские военные базы. И в случае передачи островов военные США вскоре могут расположиться на Курилах
Курильские острова — это стратегические проливы и огромные природные ресурсы
Отдавая даже два острова из четырёх, военные лишаются линии обороны границ. А моряки — огромной акватории для ловли рыбы
Фото © РИА Новости/Сергей Кривошеев
Российские власти заявляли, что готовы договориться на базе декларации 1956 года
В 2004 году так говорил Сергей Лавров. Но актуальными переговоры стали в конце 2018-го. Вопрос о передаче островов пока не закрыт
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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