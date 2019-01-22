Курильский вопрос. Кому принадлежат острова?

Тема мирного договора между Россией и Японией и тема Курильских островов актуальна как никогда. Отдавать или нет? А что отдавать? А чьи они изначально? Вопросов много. Мы составили краткий экскурс в историю Курильских островов.

Курилы открыли японцы. Но закрепили острова за собой русские Японцы открыли острова в 1637-м. Казаки — в 1646 году. Русскими острова стали при Екатерине II в 1778 году, примерно когда и Крым Фото: © wikipedia Следующие 50 лет на острова претендуют и те и другие В конце XVIII века на Кунашир и Итуруп вторглись японцы. В начале XIX века их изгнали русские моряки. Но конфликт не завершился Фото: © РИА Новости/Андрей Шапран Первая попытка решить островной вопрос Первый пограничный договор страны подписали в 1855 году. Россия вынуждена была отдать Японии Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Фото: © wikipedia Курилы сменяли на Сахалин В 1875 году русский царь и японский император решили: все Курилы отошли Японии. В обмен та отказывалась от претензий на Сахалин Фото: © wikipedia Япония захватывает земли В 1905 году поражением России закончилась Русско-японская война. Тогда Японская империя забрала себе и половину Сахалина Фото: © wikipedia Японцы владели территориями 40 лет До конца Второй мировой войны Япония владела Курилами и половиной Сахалина, а также захватила Китай, Корею и Юго-Восточную Азию Фото: © wikipedia Союзники договорились: СССР вступает в войну с Японией и возвращает себе острова 26 июля 1945 года на Потсдамской конференции от Японии потребовали полной капитуляции. Территорию Японии ограничивали 4 островами Фото: © wikipedia Курилы вернули России летом 1945 года СССР начал войну с Японией. За три месяца советские войска разгромили её армии. Курилы и южная часть Сахалина были отвоёваны Фото: © РИА Новости/Фред Гринберг Япония согласилась с условиями капитуляции осенью 1945 года Японцы подписали капитуляцию и тем самым признали возвращение Курильских островов и Южного Сахалина России, тогда — СССР Фото: © wikipedia Но все изменилось с началом холодной войны в 1946 году Бывшие союзники рассорились. США увидели свои интересы на Дальнем Востоке и стали оспаривать у СССР возвращение Курильской гряды Фото: © wikipedia Первая попытка решить вопрос миром в 1951 году в Сан-Франциско провалилась Мирный договор СССР не подписал, так как не была решена судьба островов. США подписали, не признав прав СССР на Курилы и Сахалин Фото: © wikipedia В 1956 году в Москве СССР и Япония договорились поделить острова Дипломаты согласовали декларацию. СССР отдавал: Хабомаи, Шикотан. Оставлял: Итуруп и Кунашир. США запретили Японии подписывать мир Фото: © wikipedia Уже полвека США являются важной заинтересованной стороной Курильского спора В Японии располагаются американские военные базы. И в случае передачи островов военные США вскоре могут расположиться на Курилах Фото: © wikipedia Курильские острова — это стратегические проливы и огромные природные ресурсы Отдавая даже два острова из четырёх, военные лишаются линии обороны границ. А моряки — огромной акватории для ловли рыбы Фото © РИА Новости/Сергей Кривошеев Российские власти заявляли, что готовы договориться на базе декларации 1956 года В 2004 году так говорил Сергей Лавров. Но актуальными переговоры стали в конце 2018-го. Вопрос о передаче островов пока не закрыт Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов