Оставить Курилы! Отдать Курилы! Россияне и японцы высказались об островах

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди россиян, а авторитетная японская газета Nikkei — среди японцев. Спрашивали людей об одном и том же: как быть с Курильскими островами и кому они принадлежат. Масла в огонь подлил и премьер-министр Синдзо Абэ, который заявил, что Россия передаст Японии Шикотан и Хабомаи.

Почти все россияне знают про территориальный спор 79% опрошенных сказали, что в курсе проблемы Курильских островов и внимательно следят за новостями Фото © РИА Новости / Андрей Шапран Трое из четверых опрошенных считают, что "Шикотан наш" 77% — против передачи островов Японии. Аргументы: "вопрос решён давно" — 29%, "мы их отвоевали" — 10% опрошенных Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Но есть и желающие отдать Японии Курильские острова 14% предлагают во имя мира отдать Южные Курилы — Шикотан и Хабомаи. А 7% считают, что отношения между странами только выиграют Фото © РИА Новости / Андрей Шапран Японцы уверены, что власти должны добиваться от России передачи Курил При этом 38% японцев требуют 4 острова сразу. А другие 38% согласны сперва принять Шикотан и Хабомаи, а позже Итуруп и Кунашир Фото © РИА Новости / Стрингер Японцы хотят мира между странами 30% хотят заключить договор поскорее. 28% даже критикуют правительство за медлительность. 42% согласны на мир до передачи островов Фото © РИА Новости / Андрей Шапран Каждый десятый японец не верит в удачный исход 10% даже не надеются, что Россия отдаст территории. 11% надеются хотя бы на Шикотан Фото © РИА Новости / Андрей Шапран Подробнее об истории "курильского вопроса" можете прочесть здесь .