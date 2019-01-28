Оставить Курилы! Отдать Курилы! Россияне и японцы высказались об островах

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Оставить Курилы! Отдать Курилы! Россияне и японцы высказались об островах

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Фото © РИА Новости/Андрей Шапран

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди россиян, а авторитетная японская газета Nikkei — среди японцев. Спрашивали людей об одном и том же: как быть с Курильскими островами и кому они принадлежат. Масла в огонь подлил и премьер-министр Синдзо Абэ, который заявил, что Россия передаст Японии Шикотан и Хабомаи.

Почти все россияне знают про территориальный спор

79% опрошенных сказали, что в курсе проблемы Курильских островов и внимательно следят за новостями

Фото © РИА Новости / Андрей Шапран

Трое из четверых опрошенных считают, что "Шикотан наш"

77% — против передачи островов Японии. Аргументы: "вопрос решён давно" — 29%, "мы их отвоевали" — 10% опрошенных

Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Но есть и желающие отдать Японии Курильские острова

14% предлагают во имя мира отдать Южные Курилы — Шикотан и Хабомаи. А 7% считают, что отношения между странами только выиграют

Фото © РИА Новости / Андрей Шапран

Японцы уверены, что власти должны добиваться от России передачи Курил

При этом 38% японцев требуют 4 острова сразу. А другие 38% согласны сперва принять Шикотан и Хабомаи, а позже Итуруп и Кунашир

Фото © РИА Новости / Стрингер

Японцы хотят мира между странами

30% хотят заключить договор поскорее. 28% даже критикуют правительство за медлительность. 42% согласны на мир до передачи островов

Фото © РИА Новости / Андрей Шапран

Каждый десятый японец не верит в удачный исход

10% даже не надеются, что Россия отдаст территории. 11% надеются хотя бы на Шикотан

Фото © РИА Новости / Андрей Шапран

Подробнее об истории "курильского вопроса" можете прочесть здесь.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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