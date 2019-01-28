Оставить Курилы! Отдать Курилы! Россияне и японцы высказались об островах

Почти все россияне знают про территориальный спор
79% опрошенных сказали, что в курсе проблемы Курильских островов и внимательно следят за новостями
Фото © РИА Новости / Андрей Шапран
Трое из четверых опрошенных считают, что "Шикотан наш"
77% — против передачи островов Японии. Аргументы: "вопрос решён давно" — 29%, "мы их отвоевали" — 10% опрошенных
Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Но есть и желающие отдать Японии Курильские острова
14% предлагают во имя мира отдать Южные Курилы — Шикотан и Хабомаи. А 7% считают, что отношения между странами только выиграют
Фото © РИА Новости / Андрей Шапран
Японцы уверены, что власти должны добиваться от России передачи Курил
При этом 38% японцев требуют 4 острова сразу. А другие 38% согласны сперва принять Шикотан и Хабомаи, а позже Итуруп и Кунашир
Фото © РИА Новости / Стрингер
Японцы хотят мира между странами
30% хотят заключить договор поскорее. 28% даже критикуют правительство за медлительность. 42% согласны на мир до передачи островов
Фото © РИА Новости / Андрей Шапран
Каждый десятый японец не верит в удачный исход
10% даже не надеются, что Россия отдаст территории. 11% надеются хотя бы на Шикотан
Фото © РИА Новости / Андрей Шапран
Подробнее об истории "курильского вопроса" можете прочесть здесь
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