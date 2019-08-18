Чьи же Курилы: спецрепортаж Life.ru c острова Шикотан

Курильские острова опять в центре внимания. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Токио не желает признавать итоги Второй мировой, по которым Южные Курилы перешли к СССР, и поэтому мирного договора между странами ещё нет. В феврале этого года съёмочная группа Life была на Курилах, на острове Шикотан, и поговорила с местными жителями. В итоге получилось два репортажа. Первая часть — про то, как добраться до Шикотана с Большой земли.

Вторая часть репортажа — про то, как живут люди на острове Шикотан и что думают о требованиях японцев.