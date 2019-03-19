Курильский ковчег — 1. Как доехать до Шикотана и не сойти с ума

Специальный корреспондент Лайфа Артур Матвеев и оператор Илья Фоминцев отправились на Курильские острова. На самый удалённый остров — Шикотан. Из этой поездки они подготовили два репортажа. Предлагаем первую часть.

Идеальный план

Мы не думали, что нужно делать дополнительный репортаж о том, как добраться из Москвы до Шикотана. Ведь местные власти неоднократно говорили, что транспортные проблемы островов решены. Однако оказалось, что всё иначе.

Шикотан — самая юго-восточная точка России и самый закрытый из южнокурильских островов. Чтобы попасть туда, требуется специальное разрешение пограничников. Документ нам выдали через две недели. Оставалось лишь забрать его в Сахалинском отделении погранслужбы.

План был простым. Сначала на самолёте добраться из Москвы до Южно-Сахалинска. Этот рейс стоит около 15 тысяч рублей. Затем на автобусе доехать до порта Корсаков. Он находится недалеко от Южно-Сахалинска — час пути и 150 рублей. Затем за 5800 рублей взять билет на паром. Паром обходит по очереди три южнокурильских острова. Сначала он идёт на большой остров — Итуруп. Затем на средний — Кунашир. И в последнюю очередь — на самый маленький и дальний Шикотан.

Мы хотели поехать на Курилы, чтобы рассказать про Шикотан: как обстоят дела на острове, как чувствуют себя его жители, особенно после русско-японских переговоров и противоречивой информации о будущем этого российского острова.

В билете значилось: выход — 6 февраля, приход на Шикотан — 8 февраля. План был идеальным, но с первого дня всё не задалось.

Начало пути

В центре Южно-Сахалинска торчит огромная красная телевышка. Её видно из любой точки города, почти как мачту корабля. Из-за этого город похож на корабль, который собрался в плавание, но передумал. Так и наш паром передумал выходить вовремя: он попал в шторм, и отбытие перенесли на 8 февраля. Если бы для путешествия на Курильские острова понадобился девиз, его можно было бы обозначить одним словом — "непредсказуемость".

До Курил ещё было далеко. Но уже на Сахалине чувствовалось особое внимание к теме русско-японских отношений. На дороге были праворукие японские иномарки. Повсюду — магазины японских товаров. Через дорогу спокойно соседствуют центр "Хоккайдо" и ларёк прессы "Сахалин-печать". Русский и японский флаги развевались рядом на соседних штандартах. Мы с оператором по просьбе редакции вышли на улицу с опросом: "Как местные жители относятся к идее отдать Курильские острова?"

Первой нам встретилась студентка София Воружена. Её отчим — японец. И на домашней кухне про Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи, то есть про спорные Южные Курилы, говорить запрещено.

— Ну, каждый всё равно считает, что это его территория, если уж по-честному. Поэтому дома мы даже не затрагиваем эту тему, чтобы не развязать третью мировую, — улыбается София и добавляет, что, по её мнению, правительство сейчас не может дать Курилам того, чего они достойны.

Впрочем, девушка оказывается одинока в своём суждении. Все прочие жители Южно-Курильска были солидарны. Их позиция сводилась к общему знаменателю: "Курилы — наши, как и Крым".

Зимой в Южно-Курильске грустно. Из развлечений — лишь неплохой горнолыжный курорт. И утром 8 февраля мы с радостью отправились в путь. Доехали до вокзала, запрыгнули в "газель" и уже через час были в порту Корсаков. Оттуда выходил паром "Игорь Фархутдинов".

От острова к острову

Паром "Игорь Фархутдинов" — вовсе не паром. И хоть его так называют, он совершенно не похож на паромы, которые перевозят автомобили, например из Тамани в Крым. Это типичный пассажирский пароход ледового класса. Внутри — ряды морских купе: просторные четырёхместные каюты. Корабль выглядит потёртым, но довольно крепким советским "пенсионером".

Люди заносят на борт бытовую технику, мотки проводов, неподъёмные чемоданы с вещами — ограничений по весу нет. И поэтому пароход — самый популярный вид транспорта.

И единственный. В советское время их было больше. Несколько ходили из Сахалина и Владивостока. Но после развала СССР часть распилили, продали, не стали ремонтировать. В итоге на три острова с населением в общей сложности несколько тысяч человек — один корабль.

К нам в купе подселяются двое инженеров. Тут же коридор обрастает связками труб и проводов. Андрей и Василий едут устанавливать вентиляцию и холодильники в новый корпус строящегося завода на Шикотане. Они нам рассказывают и про другой способ добраться до Курил. Сперва самолётом с Сахалина на Кунашир, затем — вертолётом до Шикотана.

— Если нет сахалинской прописки, то билет будет стоить около 16 тысяч плюс на вертолёте 2400. Если есть прописка, то самолёт дешевле — около 6 тысяч. Ну и гостиница — редко бывает так, что прилетел на Кунашир и сразу улетел. День-два ты всё равно просидишь на Кунашире, — рассказывает Андрей.

При таком раскладе перелёт с Сахалина до Шикотана и обратно будет стоить почти 40 тысяч рублей, не считая переплаты за вес. Понятно, почему большинство жителей передвигаются морем.

Почти двое суток пути — и мы на Итурупе. Это самый крупный остров. Пейзажи порта — словно ледяная стена из сериала "Игра престолов". На здании склада висит порванная растяжка: "Добро пож...ть на Итуруп". Паром выбился из графика, и пассажиры выходят на палубу позвонить, пока есть сигнал. Охотское море непредсказуемо: плюс-минус день пути — неприятная, но рядовая ситуация. Жанна Гончарук, жительница Шикотана, рассказывает нам о местных реалиях.

— Тяжело, когда одно судно на все три острова. И аэропорта нет. Получается, два-три парохода в месяц. И на Шикотане сейчас лёд, и непонятно — подойдёт или нет.

На следующий день мы видим Кунашир. В гавани летают сотни чаек. Кажется, ничто не предвещает неприятностей. Через пару часов, на пятый день путешествия из Москвы, мы видим берег Шикотана. Бухта острова затянута льдами.

Бунт на корабле

Сделав одну попытку зайти в гавань, корабль даёт задний ход. И Шикотан быстро удаляется от нас. Сначала кажется, что корабль вернётся, но нет. Недалеко порт Кунашира — Южно-Курильск. И, по логике, можно высадить пассажиров там, чтобы они смогли дождаться вертолёта.

Но логика даёт сбой, в дело вступает девиз Курильских островов — непредсказуемость. Капитан по громкой связи объявляет, что судно возвращается в порт отбытия — Корсаков, то есть ещё пару дней пути. Пассажиры могли бы смолчать, но они устраивают бунт на корабле. Тридцать человек собираются в холле парохода, где на стене висит календарь с ироничной надписью: "Курилы — навсегда". Пассажиры требуют капитана, но тот не торопится выйти к людям.

— Вот так мы и добираемся, — улыбается Жанна.

Женщины берут ситуацию в свои руки и с криком "Если гора не идёт к Магомеду" устремляются к каюте капитана. Поднявшись на палубу, делегация упирается в металлическую цепочку с табличкой "Запретная зона". Из-за неё выглядывает мужчина.

— Кто капитан? — громко спрашивает Жанна.

— Я капитан! — робко отвечает мужчина.

Пассажиры требуют от капитана вернуть их на Кунашир, чтобы была возможность добраться до дома на вертолёте. Но тот ссылается на распоряжение начальства. Приказано вернуться на Сахалин. Впрочем, он соглашается подумать. И вечером всё-таки спускается к людям. Но решения не меняет. Однако появляются новые обстоятельства.

Пассажирам объясняют, что новые билеты на паром им придётся покупать самостоятельно, а по прибытии в Корсаков их обяжут покинуть корабль. И кормить на обратном пути не будут — всё за свой счёт. А цены в корабельном кафе, как в московском: суп — 250 рублей, горячее — 520 рублей.

— Хорошо, за проживание дополнительно брать не будете, — иронично замечают собравшиеся.

Пассажиры выслушивают капитана и решают не сдаваться. В тот же вечер они проводят заседание, где договариваются не покидать свои каюты. И требовать, чтобы их отправили назад бесплатно. Ещё одним сюрпризом становится маршрут движения. Морские проливы затянуты льдами, и корабль возвращается к Сахалину в обход, вдоль берегов Японии. А это три с половиной дня пути.

Паром "Игорь Фархутдинов" напоминал курильский ковчег, где жители Шикотана надеются пережить непогоду и увидеть долгожданную землю. На пароходе плывут и беременная, и инвалид второй группы, и две мамы с новорождёнными детьми. И все они оказываются запертыми посреди Охотского моря, где-то недалеко от Японии.

Инвалид второй группы Светлана Дмитриева оптимизма не теряет, несмотря на поднявшийся уровень сахара. Она направляется на Шикотан, чтобы к концу марта вновь вернуться на Сахалин. На Шикотане есть хорошая больница, но без врачей. Узкопрофильные специалисты находятся только в столице региона. Раз в квартал они появляются на Шикотане, но этого мало. И больные пожилые люди волею судьбы вынуждены становиться челноками, путешествующими на пароме от больницы до больницы.

— Падай в обморок давай, — шутит над пенсионеркой один из пассажиров по имени Александр. — Может, рухнешь, так всем хорошо сделаешь, тут же нас в Южно-Курильске высадят.

— Да куда мне падать, у меня и так все кости переломаны, — смеётся Светлана Дмитриевна.

— Я первый упаду, а ты сверху, чтобы помягче было, — добавил Александр.

В нелепой ситуации, в которой оказались пассажиры, спасает только чувство юмора.

На Шикотане нет роддома. То есть официально есть, но нет специалистов. Поэтому Алису вывозили на Сахалин на вертолёте и самолёте. Но погода испортилась, решили, по морю будет быстрее. Половину жизни, то есть шесть дней из двенадцати, новорождённая Ульяна провела в пути, с детства привыкая к суровым курильским реалиям.

Ситуация начала меняться ближе к Сахалину, уже на пятый день нашего плавания. Внезапно начали кормить. По громкой связи объявили, что по распоряжению врио сахалинского губернатора будет теперь обед и ужин. Жаль, что два дня до этого без слов губернатора макароны не варились и котлеты не жарились.

Неизвестно, как бы развивалась ситуация, не будь на борту журналистов, то есть меня и оператора. Видимо, не желая поднимать шум, было принято решение, что власти оплатят нам всем и самолёт с Сахалина до Кунашира. И вертолёт до Шикотана. Вместе с пассажирами ночуем в разваливающемся общежитии и следующим утром вылетаем на Кунашир.

В аэропорту Южно-Сахалинска с пассажиров пытаются взять деньги за перевес. Спасает вмешательство мэрии. Но на Кунашире и оно не спасает. За вертолёт требуют денег — в аэропорту не знают о распоряжении губернатора. "Кто вам обещал без денег, тот пусть и везёт", — говорят пассажирам. Они ругаются, но вынуждены платить. Первый вертолёт улетает.

Но тут, видимо, власти вспоминают, что среди путешественников есть журналисты. В аэропорт приезжает мэр Южно-Курильска, и с пассажиров второго вертолёта денег уже не берут. Но главное — на горизонте наконец-то появляется Шикотан.

Путешествие к самой юго-восточной точке России заняло десять дней. Местные власти слишком рано заявляют, что все транспортные проблемы Курильских островов решены. Судя по той ситуации, в какой оказались мы, по тому, как относились к людям, до окончательного решения проблем ещё далеко. Во второй части репортажа мы расскажем про жизнь Шикотана.