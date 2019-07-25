Посетитель кафе снял шокирующее видео, как кусок курицы сбегает с его тарелки

Зомби-курочка решила покинуть застолье до того, как её съедят, чем изрядно испугала гостей заведения.

Ри Филлипс решил провести вечер в кафе, наслаждаясь вкусной кухней. Но у его еды были другие планы. Кусок сырой курицы буквально убежал с тарелки, напугав посетителей, ведь никто не ожидает такого от блюда. Впечатлённый Ри даже записал момент на видео и поделился им в социальных сетях — сообщает Daily Star.

Это шокирующее видео стало вирусным. Спустя две недели оно набрало уже три миллиона просмотров и множество испуганных и не очень комментариев. Так, один пользователь, впечатлённый видом ожившей курицы, написал: "Если моя еда уходит, то я тоже — встаю и ухожу", другой мужчина сказал, что в этом нет ничего удивительного: "Это не подделка. Это происходит с морепродуктами или лягушачьими лапками, когда их солишь или поливаешь соевым соусом. Это просто активирует мышцы".

На самом деле, всё и правда намного прозаичнее. Пугающие движения куска мяса были вызваны ещё не умершими нервными окончаниями. Видимо, курочка и правда была очень свежая.

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