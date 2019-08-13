Герой клипа Кэти Перри обвинил её в домогательствах

По словам мужчины, инцидент произошёл в 2012 году на вечеринке их общего друга в Калифорнии.

Джош Клосс сделал сенсационное заявление через девять лет после того, как снялся в музыкальном клипе певицы на песню Teenage Dream. По сюжету парень влюбляется в Кэти Перри, после чего они страстно целуются на камеру. Однако, по словам Джоша, чувства знаменитости не утихли и после того, как была выключена камера, сообщает The Sun.

На своей странице в "Инстаграме" 38-летний Джош рассказал, что сначала Кэти пригласила его в стрип-клуб в Санта-Барбаре. Он отказался, сказав, что работа — это единственное, что у него осталось. Следующая их встреча произошла уже на вечеринке их общего друга.

При встрече мы обнялись с ней, и я повернулся, чтобы представить моего друга. В этот момент она спустила мои штаны вместе с нижним бельём, чтобы показать парням вокруг мой пенис. Можете представить, как мне было неудобно и неприятно? Джош Клосс

Инцидент якобы произошёл в 2012 году, через семь месяцев после того, как певица рассталась со своим мужем Расселом Брэндом. Однако хозяин той самый вечеринки опроверг слова Джоша, сказав, что не позволит дать в обиду свою подругу.

Впрочем, это не первый подобный инцидент, связанный с Кэти Перри. Недавно звезду раскритиковали за то, что она позволила себе поцеловать конкурсанта Amercian Idol, где она выступала членом жюри. 19-летний участник позже признался, что ему было некомфортно от произошедшего, ведь Кэти не оставила ему выбора.