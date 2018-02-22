15 самых гениальных и простых изобретений человека, которые упростят любую жизнь

Вам не придётся долго ждать прибытия лифта, ведь на кнопку можно нажать уже по дороге к нему

Гениальное изобретение для шопоголиков! Вешалка для выбранных вещей и тех, над которыми стоит подумать

Судя по местонахождению этих кнопок в лифте, они созданы специально для тех, у кого вечно заняты руки

Этот фонтанчик специально сконструирован так, чтобы из него могли пить и животные

Идеальная лавочка для дождливой погоды!

В этой коробочке жевательные резинки и бумага на случай, если жвачка вам уже надоела

Забор-лавка. Гениально!

Такие стулья можно встретить на горнолыжных курортах. Ящичек предназначен для шлема и перчаток

Это зеркало не запотевает. Подогреватель срабатывает, как только вы включаете воду

Такую рукоятку придумали для двери в общественном туалете. Вы открываете дверцу ногой и не прикасаетесь к ней рукой

К внутренней стороне этой рубашки пришит лоскут из микрофибры, предназначенный для чистки очков

Совершенная лопаточка!

Этот человечек показывает, насколько загружен лифт

Парковочные места специально обозначены на бордюре, чтобы было легче поставить машину, ориентируясь по зеркалам

Изобретение для тех, кто хочет спрятаться от шпионов