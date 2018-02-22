15 самых гениальных и простых изобретений человека, которые упростят любую жизнь

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15 самых гениальных и простых изобретений человека, которые упростят любую жизнь

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Вам не придётся долго ждать прибытия лифта, ведь на кнопку можно нажать уже по дороге к нему

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Гениальное изобретение для шопоголиков! Вешалка для выбранных вещей и тех, над которыми стоит подумать

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Судя по местонахождению этих кнопок в лифте, они созданы специально для тех, у кого вечно заняты руки

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Этот фонтанчик специально сконструирован так, чтобы из него могли пить и животные

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Идеальная лавочка для дождливой погоды!

<p>Фото: ©reddit.com</p>

В этой коробочке жевательные резинки и бумага на случай, если жвачка вам уже надоела

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Забор-лавка. Гениально!

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Такие стулья можно встретить на горнолыжных курортах. Ящичек предназначен для шлема и перчаток

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Это зеркало не запотевает. Подогреватель срабатывает, как только вы включаете воду

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Такую рукоятку придумали для двери в общественном туалете. Вы открываете дверцу ногой и не прикасаетесь к ней рукой

<p>Фото: ©reddit.com</p>

К внутренней стороне этой рубашки пришит лоскут из микрофибры, предназначенный для чистки очков

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Совершенная лопаточка!

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Этот человечек показывает, насколько загружен лифт

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Парковочные места специально обозначены на бордюре, чтобы было легче поставить машину, ориентируясь по зеркалам

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Изобретение для тех, кто хочет спрятаться от шпионов

<p>Фото: ©reddit.com</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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