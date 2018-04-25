Продавцы дали отпор грабителю с помощью перца чили, и это сработало (видео)

Бой получился слишком затянутый, но, несмотря на это, потерпевшие так и не смогли удержать хулигана.

В Мидлсбро, Англия, экипированный грабитель — 45-летний Пол Крис Коллаген — с ножом в руке ворвался в магазин и пытался забрать кассу. Этот инцидент произошёл ещё в июле прошлого года, но кадры с места событий появились только сейчас.

Он сразу же пригрозил продавщице, но она оказалась подготовленной и схватила палку, которой начала отбиваться. При этом женщина успела позвать на помощь своего мужа, который тоже пришёл на "встречу" с вором вооружённым.

Между людьми завязался что ни на есть настоящий бой, но это не остановило Коллагена от доведения дела до конца. Он снова проник в здание и после нескольких попыток успел схватить кассу. Но в этот момент продавщица зажала провод, а её муж кинул в лицо молотый перец чили.

Но даже это не помогло остановить назойливого грабителя. Дальше бой продолжился на улице. Женщина успела схватить за колесо велосипеда, на котором удирал Коллаген, но преступник в непосредственной близости стал размахивать ножом, так что продавщица отскочила назад. В тяжёлой схватке ему удалось уехать от "соперников", но ненадолго.

Полиции удалось перехватить грабителя и заключить под стражу. Судья Шон Моррис обвинил его по двум статьям — грабёж и нападение. Коллаген признал свою виду по обоим пунктам. Теперь ему придётся отсидеть в тюрьме пять лет и один месяц.