Правда за пациентом. Как выбить у больницы своё бесплатное лечение

Россияне платят за медуслуги, которые должны получать без дополнительных затрат. Лайф разбирался, как восстановить справедливость и получить бесплатное лечение.

Эксперты Всероссийского союза страховщиков составили список бесплатных медуслуг, которые в России принято оплачивать. Речь идёт не только о массаже или бинтах.

Так, в первую десятку попали лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии. Здесь же — медизделия, которые вживляют в организм человека. Кроме того, платным внезапно становится массаж. Да и пломбировочный материал в стоматологии, который положен бесплатно. Согласно результатам исследования, МРТ и КТ мы также привыкли делать за деньги. Покупаем лекарства для лечения онкозаболеваний тоже часто за свои сбережения.

Юристы не только призывают этого не делать, но и говорят, что требовать с пациентов деньги незаконно.

— Здесь прежде всего нужно смотреть на стандарт оказания медицинской помощи и на программу государственных гарантий. Потому что, если она гарантирует лечение какой-то конкретной нозологии, то абсолютно всё, что используется, должно входить в эту программу госгарантии. Например, человеку могут провести операцию бесплатно, но взять с него деньги за перевязочный материал. Это полнейшая чушь, — заявил Лайфу юрист ООО "Центр медицинского права" Андрей Карпенко.

Как быть, если процедуру отказываются делать бесплатно?

Нужно выяснить, входит тот или иной анализ, процедура в государственную программу оказания бесплатной медицинской помощи Фото: ©РИА Новости/Евгений Самарин

Если доктор убедит вас, что не входит в перечень бесплатных, — идите платно. Правда, это крайне маловероятно Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

Спрашивайте. Медицинская организация по закону и сама должна информировать гражданина о том, как получить бесплатную помощь Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Нет информации? Попросите её у главврача. Лично Фото: ©РИА Новости/Павел Львов

Обратитесь в вашу страховую компанию Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Не помогло? Идите в прокуратуру Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Важно. Разговоры с врачами записывайте. Или хотя бы снимите видео на телефон. Старайтесь получить письменный отказ и не принимайте никаких отговорок. Он может пригодиться при обращении в надзорные органы.