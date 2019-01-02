Проклятый гололёд. Как получить компенсацию за уличные травмы

Опрошенные Лайфом юристы не исключают, что уже в первые рабочие дни нового, 2019 года за компенсацией к столичным властям или коммунальным службам города обратятся родственники 79-летнего пенсионера, погибшего в результате травмы, полученной на тротуаре, не очищенном от гололёда.

По информации Лайфа, в одной из столичных больниц накануне новогодних праздников скончался 79-летний пенсионер. Он поскользнулся на тротуаре на Профсоюзной улице, неудачно упав на асфальт и ударившись головой. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина умер в реанимации одной из московских больниц.

Юрист Виктор Наумов советует родственникам погибшего пенсионера смело подавать в суд на коммунальщиков и городские организации, ответственные за уборку территории, где были получены травмы, и требовать денежную компенсацию.

Между тем пока синоптики говорят о том, что на Новый год погода в Москве будет практически идеальной для праздника — мороз, отсутствие ветра и небольшой снежок сделают ночь волшебной. Правда, если собираетесь встречать праздник на уличных гуляньях, стоит одеваться потеплее, ведь температура обещает быть достаточно жёсткой — до минус 12 градусов. При этом на дорогах образуется гололедица, местами сильная. Будьте осторожнее.

Но если во время гуляний вы поскользнётесь и получите травму, юристы, опрошенные Лайфом, предлагают смело подавать в суд на коммунальщиков и городские организации, ответственные за уборку территории, где были получены травмы, и требовать денежную компенсацию. Лайф недавно разбирал подобную ситуацию совместно с проектом "Адские бабки".

— Травмы при гололёде — явление очень распространённое, однако большинство пострадавших и не догадываются, что за них можно получить вполне достойную денежную компенсацию, — рассказал Лайфу адвокат Виктор Наумов.

Юрист специально для читателей Лайфа разобрал по пунктам, что делать, чтобы получить денежную компенсацию от компаний, ответственных за уборку территории, предприятий ЖКХ или городской администрации, оказавшихся виновниками ваших проблем со здоровьем.

1. Сначала нужно найти свидетелей, которые будут готовы в суде подтвердить, как вы поскользнулись, например, у входа на станцию метрополитена, упали и получили травму. Свидетелями могут выступить и сотрудники скорой помощи, которую вы можете вызвать к месту получения травмы. Дело в том, что без свидетельских показаний будет трудно доказать в суде, что травма была получена на улице, а не дома.

2. Необходимо обратиться за медицинской помощью в травмпункт, больницу или поликлинику. В одном из этих медицинских учреждений нужно будет документально оформить диагноз и больничный, а позже взять на работе справку, подтверждающую ваши убытки за время вынужденной нетрудоспособности.

3. Чтобы найти потенциальных виновников ваших бед, необходимо выяснить, какая управляющая организация ответственна за уборку территории, где вы получили травму. Если травма получена во дворе дома, то по его адресу можно узнать, какая организация отвечает за уборку внутридомовой территории. Такую информацию можно получить в соответствующем ЕИРЦ либо местной управе. А если вы получили травму, спускаясь в подземный переход, ведущий к метро или проходящий под улицами, необходимо обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы или ГУП "Гормост", отвечающие за уборку как территории рядом с переходом, так и лестничных пролётов.

4. Как только вы определились с организацией, у которой будете требовать компенсацию, можно приступать к составлению претензии. Такой досудебный порядок является обязательным и избавит от лишних вопросов в судебном процессе. В тексте претензии желательно максимально точно указать все обстоятельства получения травмы, сумму, которую вы хотите получить, и её обоснование, а также срок, в течение которого организация должна выполнить все ваши требования. Так как срок, который можно указать в претензии, законодательно не определён, можно выбрать его самим, но в разумных пределах. Обычно на исполнение требований даётся не менее 10 дней.

5. Если срок, указанный в претензии для выполнения организацией ваших требований, прошёл, но они так и не были выполнены, вы можете смело обращаться в суд. В исковом заявлении необходимо точно указывать все обстоятельства происшествия с вами, координаты свидетелей. Кроме того, к исковому заявлению необходимо приложить все документы, которые доказывают произошедшее с вами несчастье и понесённые при этом материальные затраты. Например, это чеки за лекарства, визиты в частные клиники или полученные платные услуги в государственных медицинских учреждениях.

В подтверждение инструкции юрист Александр Островский заявил Лайфу, что, если сотрудники управляющих компаний нарушили требования Правительства Москвы, это позволяет пострадавшим от гололёда подавать на данные организации в суд.

Так, согласно пункту 3.4 Постановления Правительства Москвы № 762-ПП, тротуары и посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть обработаны противогололёдными реагентами, исключающими образование наледей или снежного наката и скольжение пешеходов. Проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей. В зимнее время состояние проезжей части должно обеспечивать беспрепятственное движение всех видов транспортных средств, а состояние тротуаров — безопасное и удобное движение пешеходов.

— Если сотрудники данных ведомств не выполнили свою работу, в результате чего пострадали люди, последние вправе через суд потребовать денежную компенсацию за нанесённый им моральный и физический ущерб, — считает адвокат Островский.