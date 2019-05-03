7 смешных твитов о том, когда соврать было не только не стыдно, но и полезно

В этом мире многие люди живут по принципу "не соврёшь — не проживёшь". Но не всегда ложь может закончиться чьими-то страданиями или болью. Портал Bored Panda сделал подборку мамкиных аферистов, которые когда-то умудрились наплести с три короба, а потом наслаждались плодами своей гениальности.

Уже давно всем понятно, что "Твиттер" — кладезь мудрости и лайфхаков. Вот и в этот раз пользователи соцсети решили поделиться с остальными своими ловкостью и находчивостью. Лайф предлагает ознакомиться с этой подборкой, и, как знать, может, даже что-то из этого вы возьмёте на заметку. Мне не успели купить школьную форму, и папа предупредил завуча запиской. Я переписала её и отдала свою копию, а завуч оставила её как образец почерка. С тех пор, если я не хотела что-то делать, то приносила "от папы" записку, и меня освобождали Melody Thomas Мой дедушка, потеряв почти всю семью во время холокоста, сбежал из Европы в Нью-Йорк. Там он устроился в банк, сказав, что закончил университет, а документы потерялись из-за войны. Он успешно проработал банкиром до конца своих дней Maggie Astor Мы с другом очень хотели пойти на концерт Blink 182, но откуда деньги у школьников. Поэтому мы начали рассказывать в нашей ужасно религиозной Оклахоме, что хотим пойти на бесовской концерт и там проповедовать идеалы Церкви. Ну что деньги нам собрали M. Lockwood Porter Как-то мне было очень влом делать задание по истории, поэтому я сдала какую-то старую работу в жёлтой папке. За выходные я подготовила нужное задание и в понедельник вручила его в такой же папке, очень извиняясь, что в прошлый раз их перепутала Jo На одном месте работы мне долго не давали зелёный свет. Мне надоело, и я написала им, что у меня есть другое предложение и поэтому мне нужно ответить оперативно. В итоге меня быстро приняли на эту работу и дали зарплату выше обещанной Maret Orliss Мы с мужем сказали нашим детям, что медвежонок Барни умер. Мы очень сильно не хотели больше смотреть эти мультики! Margaret Harvey Когда я закончил колледж, я переехал в квартиру своей девушки в Нью-Йорке, пообещав, что это на время, пока я не найду себе жильё. Тяжело найти жильё, парни, в НЙ, особенно когда не ищешь. Я не планировал от неё съезжать. Теперь мы женаты Jacob Harris