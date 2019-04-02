В Сети раскрыли лайфхак, зачем на самом деле нужна дырка в разделочной доске

Как известно, лайфхаки призваны делать нашу жизнь проще. Но иногда в погоне за новизной они становятся всё более странными и сумасшедшими. Один из таких спорных советов привлёк пристальное внимание пользователей "Твиттера" и запустил, как всегда, смешной флешмоб.

Лайфхак на самом деле очень прост: вы режете на разделочной доске продукты, а потом через отверстие сбоку высыпаете всё в нужную ёмкость.

Так, по мнению создателей YouTube-канала 5-Minute Crafts GIRLY, будет аккуратнее и чище. В этом их поддержали в "Твиттере" два СМИ, но пользователи Сети соглашаться не стали. Они нашли в этом совете один изъян и поспешили им поделиться, пишет Insider.

"Пожалуйста, помогите, кто-нибудь!"

"У меня такое ощущение, будто тут чего-то не хватает..."

"Что?! А я думал, что эта штучка нужна для того, чтобы вешать доску. Боже мой, так глупо теперь себя чувствую!"

"Как, говорите, это должно работать?.."

Пользователи "Твиттера" заметили, что в этом лайфхаке мало смысла, ведь всё равно остатки пищи придётся соскребать с доски ножом. А ещё один дотошный юзер откопал патент на дизайн разделочной доски от 1995 года и выяснил, что боковое отверстие всё-таки выполняет роль крючка.

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