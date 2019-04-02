В Сети раскрыли лайфхак, зачем на самом деле нужна дырка в разделочной доске

Лайфхак на самом деле очень прост: вы режете на разделочной доске продукты, а потом через отверстие сбоку высыпаете всё в нужную ёмкость.
Так, по мнению создателей YouTube-канала 5-Minute Crafts GIRLY, будет аккуратнее и чище. В этом их поддержали в "Твиттере" два СМИ, но пользователи Сети соглашаться не стали. Они нашли в этом совете один изъян и поспешили им поделиться, пишет Insider.
"Пожалуйста, помогите, кто-нибудь!"
"У меня такое ощущение, будто тут чего-то не хватает..."
"Что?! А я думал, что эта штучка нужна для того, чтобы вешать доску. Боже мой, так глупо теперь себя чувствую!"
"Как, говорите, это должно работать?.."
Пользователи "Твиттера" заметили, что в этом лайфхаке мало смысла, ведь всё равно остатки пищи придётся соскребать с доски ножом. А ещё один дотошный юзер откопал патент на дизайн разделочной доски от 1995 года и выяснил, что боковое отверстие всё-таки выполняет роль крючка.
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