Скотч вам в помощь: 6 секретных способов, как девушки клеят из себя красавиц

8 сентября — значимая дата для всех фанатов клейкой ленты, ведь именно в этот день американец Ричард Дрю показал миру свой образец скотча, которым пользуются и по сей день. Но вряд ли мистер Дрю знал, как будут использовать его изобретение девушки...

Трафарет для макияжа

Самый популярный и простой лайфхак: прилепи ленту, нанеси тени или подводку, не боясь залезть за край, отлепи ленту — и вуаля! Ровная линия и никакого мошенства. Но если у вас слишком чувствительная кожа вокруг глаз, то изоленту сперва можно поприлеплять несколько раз на руку, чтобы снять самый злой липкий слой.

Трафарет для маникюра

Конечно, можно купить специальные наклейки, но зачем, если есть прекрасный скотч. Здесь всё тоже очень просто: вырезаете нужную форму, лепите трафарет на высушенный лак, наносите новый слой, даёте схватиться и снимаете ленту.

Страховка для обуви

Для всех дам, которые не хотят стать внезапными золушками, есть совет — просто прилепите туфли к ноге. Понимаем, звучит странно, но это работает. Есть только один минус — такой способ можно провернуть только под длинной юбкой или брюками.

Крепление для платьев

Есть небольшая оговорка — вам нужен двухсторонний скотч. Зато таким образом можно прилепить края платья к телу, а также сползающий и слишком широкий ворот. Никто не помешает этим же способом прикрепить бретельку бюстгальтера к лямке майки. Границы здесь лишь одни — ваша фантазия (и необходимость).

Помощник для селфи

Красивое и спортивное фото нужно сделать вот прямо сейчас, а пресс не желает качаться? На помощь придёт изолента, которая легко уберёт пару лишних килограммов и приблизит к прессу мечты. Но это подойдёт только для фото — к пляжному сезону подготовиться лента не поможет.

Невидимый лиф

Хороший бюстгальтер стоит как крыло "боинга", и не у всех есть возможность покупать их огромное количество, а блузки с разными вырезами носить хочется. Поэтому здесь спасёт копеечная клейкая лента, которая поддержит всё то, что надо, и не позволит сбежать груди на волю. Спасибо, Ричард Дрю!

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