Скотч вам в помощь: 6 секретных способов, как девушки клеят из себя красавиц

1223

Гиф © YouTube/ItsMyRayeRaye

8 сентября — значимая дата для всех фанатов клейкой ленты, ведь именно в этот день американец Ричард Дрю показал миру свой образец скотча, которым пользуются и по сей день. Но вряд ли мистер Дрю знал, как будут использовать его изобретение девушки...

Трафарет для макияжа

<p>Гиф © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=BU9XiDJxK18" target="_blank"><strong>AlexandrasGirlyTalk</strong></a></p>

Самый популярный и простой лайфхак: прилепи ленту, нанеси тени или подводку, не боясь залезть за край, отлепи ленту — и вуаля! Ровная линия и никакого мошенства. Но если у вас слишком чувствительная кожа вокруг глаз, то изоленту сперва можно поприлеплять несколько раз на руку, чтобы снять самый злой липкий слой.

Трафарет для маникюра

<p>Гиф © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=so3DM1z0XtA" target="_blank"><strong>5-Minute Crafts</strong></a></p>

Конечно, можно купить специальные наклейки, но зачем, если есть прекрасный скотч. Здесь всё тоже очень просто: вырезаете нужную форму, лепите трафарет на высушенный лак, наносите новый слой, даёте схватиться и снимаете ленту.

Страховка для обуви

<p>Гиф © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lA6Ok9cJ3_0" target="_blank"><strong>5-Minute Crafts</strong></a></p>

Для всех дам, которые не хотят стать внезапными золушками, есть совет — просто прилепите туфли к ноге. Понимаем, звучит странно, но это работает. Есть только один минус — такой способ можно провернуть только под длинной юбкой или брюками.

Крепление для платьев

<p>Гиф © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=so3DM1z0XtA" target="_blank"><strong>5-Minute Crafts</strong></a></p>

Есть небольшая оговорка — вам нужен двухсторонний скотч. Зато таким образом можно прилепить края платья к телу, а также сползающий и слишком широкий ворот. Никто не помешает этим же способом прикрепить бретельку бюстгальтера к лямке майки. Границы здесь лишь одни — ваша фантазия (и необходимость).

Помощник для селфи

<p>Гиф © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=so3DM1z0XtA" target="_blank"><strong>5-Minute Crafts</strong></a></p>

Красивое и спортивное фото нужно сделать вот прямо сейчас, а пресс не желает качаться? На помощь придёт изолента, которая легко уберёт пару лишних килограммов и приблизит к прессу мечты. Но это подойдёт только для фото — к пляжному сезону подготовиться лента не поможет.

Невидимый лиф

<p>Гиф © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=sHbs1CUSyfs&t=243s" target="_blank"><strong>ItsMyRayeRaye</strong></a></p>

Хороший бюстгальтер стоит как крыло "боинга", и не у всех есть возможность покупать их огромное количество, а блузки с разными вырезами носить хочется. Поэтому здесь спасёт копеечная клейкая лента, которая поддержит всё то, что надо, и не позволит сбежать груди на волю. Спасибо, Ричард Дрю!

Парень раскрыл лайфхак, как привлечь внимание девушек в Tinder, сделав пару фото

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×