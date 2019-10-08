Мама поделилась гениальным лайфхаком, как моментально успокоить любого ребёнка

У мамы из США Джессики д’Энтремонт две замечательные девочки. Правда, когда приходит время ложиться спать, успокоить их практически невозможно. Но и здесь девушка нашла решение.

Своим удивительным лайфхаком Джессика поделилась у себя на странице в "Фейсбуке". Она рассказала, что недавно купила для своих дочерей пижамы, которые светятся в темноте. И теперь вместо того, чтобы выпрашивать у своих отпрысков пять минут тишины, эта мама придумала очень хитрый план.

Дочерям она сказала, что для того, чтобы их новые пижамы светились, их нужно "заряжать". Обязательно — спокойно и неподвижно при включённом свете. Теперь процесс подготовки ко сну в этой семье стал намного спокойнее. И хоть мама, по сути, хитрит, она отметила, что совесть её не мучает.

Я даже не сожалею 😂😂😂😂 Джессика д’Энтремонт

Пост с лайфхаком быстро стал популярным. Всего за неделю он набрал больше 200 тысяч лайков и порядка 50 тысяч восхищённых комментариев.

Это просто гениально! Пользователь "Фейсбука"

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