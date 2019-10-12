Как пережить тяжёлое расставание: 7 трогательных советов от знаменитых девушек

Вы привыкнете не звонить ему ночью, чтобы рассказать, как прошёл день. Появятся новые привычки. А однажды во время путешествия вдруг поймёте, что когда-то были тут вместе, и вы будете... в порядке. И надеяться, что у него тоже всё хорошо
Тейлор Свифт
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Просто поверьте, эта трагедия — на самом деле подарок судьбы. Поплачьте, если вам это действительно нужно, но знайте — так не может продолжаться вечно. Вы снова обретёте любовь, и это будет что-то ещё более прекрасное. А пока наслаждайтесь собой
Рианна
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Есть два варианта: вы либо берёте себя в руки, либо занимаетесь саморазрушением. Второй — не работает. Нужно просто углубиться в ваши душевные раны, отыскать вашу прежнюю нежность, вернуть её к жизни. Мне помогли походы, психолог, молитвы и друзья
Кэти Перри
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Многие люди просто играют в "обвиняйку". Это правда намного легче, я сама не без греха. Но вы должны посмотреть правде в глаза. В чём виноваты вы сами? Что лежит на ваших плечах? Это больно, но необходимо, если вы хотите чему-то научиться
Риз Уизерспун
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Когда я переживала расставание, кто-то мне сказал, что, прежде чем я почувствую себя лучше, пройдёт время вдвое меньше того, что мы были вместе. Что интересно, прошло четыре года (а мы были вместе восемь лет), и я наконец-то чувствую себя круто
Ума Турман
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Думаю, нездоровые отношения нужно заканчивать до того, как в них вы начнёте терять себя. Я не люблю грустить и плакать всё время. Поэтому я сразу думаю, "нужно выбираться из этого, потому что счастливой мне нравится быть намного больше"
Сиара
Фото © Instagram/ciara
Отношения нужны, чтобы научить нас чему-то. И даже тот человек, который бросил вас когда-то, появился в вашей жизни, чтобы вы познали себя. Показал, кем являетесь на самом деле. Такой вы полюбите себя ещё сильнее
Опра Уинфри
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