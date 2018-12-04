18-летняя дочь Гузеевой испытывает её нервы, выкладывая провокационные фото

Девушка экспериментирует со своей внешностью и охотно делится фотографиями с результатами.

18-летняя дочь Ларисы Гузеевой продолжает испытывать нервы матери, экспериментируя со своим образом в социальных сетях. На этот раз Ольга выложила в "Инстаграм" несколько фотографий, на которых она предстала в чёрном топе со спущенными лямками и ярко-красными губами.

Ольга является младшей дочкой известной актрисы от третьего мужа Игоря Бухарова, которую она родила в 40 лет. Впрочем, несмотря на все выходки девушки, Гузеева не устраивает скандалов и даже заступается за неё.

Так, например, телеведущую не смутила провокационная фотография дочери в купальнике, которую она подписала "Зимой надеть купальник — как вид терапии". Также девушка примеряла образ роковой брюнетки, позировала в шляпе, с ярким макияжем и пирсингом. Впрочем, со временем эти фотографии исчезли из аккаунта девушки в "Инстаграме".