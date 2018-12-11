18-летней дочке Ларисы Гузеевой требуется операция

Девушка пожаловалась, что заболела прямо перед ответственным днём, но не уточнила, что именно её ждёт.

18-летняя дочь Ларисы Гузеевой рассказала своим подписчикам в "Инстаграме", что у неё возникли проблемы со здоровьем. Ольга Бухарова выложила фотографию, написав: "Да, давайте заболеем перед операцией". Девушка не стала уточнять, что за хирургическое вмешательство её ждёт.

В последнее время поведение молодой наследницы Гузеевой вызывает множество вопросов. Девушка словно испытывает терпение известной матери, выкладывая в социальные сети провокационные фотографии и постоянно меняя свой внешний вид.

Тем не менее сама Гузеева старается поддерживать дочь в любом начинании и даёт ей полную свободу. В комментариях к одной из публикаций Ольги актриса написала: "Сохрани свою красоту. Ты редкая. Штучная".

18-летняя дочь Гузеевой испытывает её нервы, выкладывая провокационные фото.