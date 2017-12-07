Кто убил порнозвезду Огаст Эймс и причём тут "толерасты"

23-летняя девушка покончила с собой из-за травли, которая началась после того, как она отказалась сниматься с актёром из гей-порно.

Огаст Эймс начала работать в порноиндустрии три года назад. Девушка была из семьи военного, и решение уйти в кино для взрослых далось ей и её семье нелегко. Тем не менее Эймс достигла в карьере определённых высот. К 23 годам она успела сняться в 270 фильмах, получила множество наград, в том числе Adult Video News, но полностью перечеркнул её жизнь всего лишь один пост в "Твиттере", сообщает The Sun.

Кто бы из актрис ни заменил меня завтра на съёмках @EroticaXNew — знай, что ты будешь работать с парнем, который снимался в гей-порно Твит Огаст от 3 декабря

Друзья погибшей рассказали, что после этого поста на девушку началась настоящая травля. Огаст обвинили в гомофобии, и первое время она боролась с хейтерами и даже пыталась объяснить свою позицию.

Я не гомофоб. Большинство девушек не работают с парнями, кто снимался в гей-порно, в целях безопасности. Это касается и меня. Я не подвергаю своё тело риску, так как не знаю, что они делают в личной жизни Твит Огаст от 3 декабря

Однако нападки на порнозвезду не прекратились, и слова Огаст о том, что она уважает гей-движение и что "ни одно из её высказываний не было написано со злым умыслом", никто уже не слышал. Активисты ЛГБТ-сообщества вцепились в девушку мёртвой хваткой и поставили своей целью превратить её жизнь в ад.

Где бы она ни появлялась, чтобы ни делала — её преследовали обвинения в гомофобии. Было очевидно, что представители секс-меньшинств и гей-лобби США решили поднять очередную волну гомофобии, но на этот раз в сфере порнобизнеса, где крутятся большие деньги. Когда можно под прикрытием борьбы за толерантность отвоевать себе солидный кусок прибыли, гей-сообщество в США объединяется очень быстро. Разумеется, судьба молодой 23-летней девушки в играх "толерастов" — всё равно что жизнь насекомого.

Всего за несколько дней девушку довели до состояния депрессии, после чего она решила покончить с собой. Коллеги погибшей были в шоке, узнав о её смерти. Все считали Огаст одним из самых добрых и хороших людей на свете. Тело актрисы нашли в её квартире в Камарильо, штат Калифорния, США.