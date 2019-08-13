Не с той руки. Чем левши отличаются от обычных людей

Сегодня в мире отмечают Международный день левши. Отношение к левшам за долгие годы менялось — от восхищения и страха до насмешек и желания исправить "дефект". Мы собрали несколько интересных фактов.

Среди левшей больше всего гениев Процент людей с IQ выше 140 баллов у левшей больше, чем у правшей. Левшами были Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин Фото © Pixabay Левшам приписывают магические силы Эскимосы считают левшей колдунами. Инки думали, что левша — прирождённый целитель. А в Марокко левша — сам дьявол Фото © Wikipedia Левшей очень мало По подсчётам учёных, большинство населения Земли праворукое. Левая рука главная лишь у 3−5% жителей Фото © Shutterstock Леворукость передаётся по наследству Ребёнок левши с вероятностью 17% будет левшой. Британская королева Елизавета II, её сын принц Чарльз и внук принц Уильям — левши Фото © Wikipedia За левую руку можно угодить в тюрьму В арабском мире левая рука считается "нечистой". А публичная демонстрация левой руки в Саудовской Аравии — преступление Фото © AP Photo / Amr Nabil В СССР левшей переучивали До 1970-х в школах использовали маркие чернила, которые растекались, если писать левой рукой. Проще было переучить ребёнка Фото © ТАСС / Созинов Виталий Левши быстро соображают, но есть минусы Сигналы в мозг у левшей передаются быстрее, они мультизадачны. Но более склонны к вредным привычкам и асоциальному поведению Фото © Shutterstock Среди левшей очень много известных людей. Вот лишь несколько Александр Македонский, Пол Маккартни, Джон Рокфеллер, Барак Обама, Уинстон Черчилль, Леонардо да Винчи, Генри Форд, Чарли Чаплин Фото © AP Photo