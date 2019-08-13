Не с той руки. Чем левши отличаются от обычных людей

Среди левшей больше всего гениев
Процент людей с IQ выше 140 баллов у левшей больше, чем у правшей. Левшами были Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин
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Левшам приписывают магические силы
Эскимосы считают левшей колдунами. Инки думали, что левша — прирождённый целитель. А в Марокко левша — сам дьявол
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Левшей очень мало
По подсчётам учёных, большинство населения Земли праворукое. Левая рука главная лишь у 3−5% жителей
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Леворукость передаётся по наследству
Ребёнок левши с вероятностью 17% будет левшой. Британская королева Елизавета II, её сын принц Чарльз и внук принц Уильям — левши
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За левую руку можно угодить в тюрьму
В арабском мире левая рука считается "нечистой". А публичная демонстрация левой руки в Саудовской Аравии — преступление
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В СССР левшей переучивали
До 1970-х в школах использовали маркие чернила, которые растекались, если писать левой рукой. Проще было переучить ребёнка
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Левши быстро соображают, но есть минусы
Сигналы в мозг у левшей передаются быстрее, они мультизадачны. Но более склонны к вредным привычкам и асоциальному поведению
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Среди левшей очень много известных людей. Вот лишь несколько
Александр Македонский, Пол Маккартни, Джон Рокфеллер, Барак Обама, Уинстон Черчилль, Леонардо да Винчи, Генри Форд, Чарли Чаплин
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