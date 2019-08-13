Не с той руки. Чем левши отличаются от обычных людей

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Фото © Wikipedia, © Wikipedia, © Flickr / www.david baxendale.com

Сегодня в мире отмечают Международный день левши. Отношение к левшам за долгие годы менялось — от восхищения и страха до насмешек и желания исправить "дефект". Мы собрали несколько интересных фактов.

Среди левшей больше всего гениев

Процент людей с IQ выше 140 баллов у левшей больше, чем у правшей. Левшами были Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин

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Левшам приписывают магические силы

Эскимосы считают левшей колдунами. Инки думали, что левша — прирождённый целитель. А в Марокко левша — сам дьявол

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Левшей очень мало

По подсчётам учёных, большинство населения Земли праворукое. Левая рука главная лишь у 3−5% жителей

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Леворукость передаётся по наследству

Ребёнок левши с вероятностью 17% будет левшой. Британская королева Елизавета II, её сын принц Чарльз и внук принц Уильям — левши

Фото © Wikipedia

За левую руку можно угодить в тюрьму

В арабском мире левая рука считается "нечистой". А публичная демонстрация левой руки в Саудовской Аравии — преступление

Фото © AP Photo / Amr Nabil

В СССР левшей переучивали

До 1970-х в школах использовали маркие чернила, которые растекались, если писать левой рукой. Проще было переучить ребёнка

Фото © ТАСС / Созинов Виталий

Левши быстро соображают, но есть минусы

Сигналы в мозг у левшей передаются быстрее, они мультизадачны. Но более склонны к вредным привычкам и асоциальному поведению

Фото © Shutterstock

Среди левшей очень много известных людей. Вот лишь несколько

Александр Македонский, Пол Маккартни, Джон Рокфеллер, Барак Обама, Уинстон Черчилль, Леонардо да Винчи, Генри Форд, Чарли Чаплин

Фото © AP Photo

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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