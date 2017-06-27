В воде не горят, в огне не тонут

Во всём мире пресловутый "весёленький ситчик" всё чаще сменяют современные инновационные ткани с удивительными свойствами. В высокотехнологичной одежде можно спать на голом льду, защититься от брызг расплавленной стали, от касания цепи работающей бензопилы и запросто гулять по лесам, кишащим энцефалитными клещами.

Откуда взялась ткань? Любители головоломок давно наизусть знают ответы на из года в год встречающиеся в кроссвордах и сканвордах вопросы о названии поперечных или продольных нитей ткани: первые именуются "утОк", вторые — "основа". История этих крест-накрест переплетённых волокон из природных материалов насчитывает уже несколько тысяч лет — ведь самую старую материю, изготовленную изо льна, обнаружили в 1961 году в ходе раскопок на территории современной Турции. По мнению учёных, она была изготовлена приблизительно за шесть с половиной тысяч лет до нашей эры...

Легпром — из прошлого в будущее

Производство тканей веками было и оставалось весьма консервативной отраслью, однако в какой-то момент эволюция резко ускорилась и возникла текстильная промышленность практически в том виде, в котором она известна сейчас. В конце XVII века появились прядильные машины, сумевшие механизировать получение пряжи, а в начале XVIII века распространились ткацкие станки, выпускающие ткань. Впрочем, на этапе становления лёгкой промышленности (как и любой другой, впрочем) не обходилось без трагичных курьёзов, коих случалось немало. К примеру, в 1841 году шивший форму для армии завод французского изобретателя швейных машин Бартелеми Тимонье был разрушен портными, считавшими, что машины лишают их средств к существованию…

После промышленного бума и изобретений разнообразных ткацких станков и машин в XVII–XVIII веках прогресс слегка притормозил. Затем, в первой половине XX века, появились синтетические волокна и ткани — нейлон, капрон, вискоза, лайкра и другие, — приобретшие, однако, массовое распространение значительно позже. В 1969 году в США был изобретён знаменитый гортекс — первая мембранная ткань, водонепроницаемая извне, но не дававшая внутри "эффекта парника", поскольку выводила молекулы воды наружу. Но и ей до широкой продажи ещё было далеко, ибо разработали мембранку сугубо для космической и военной сферы. В то же время некоторое затишье в текстильной промышленности на фоне бурно развивающихся остальных технологических отраслей стимулировало фантастов и киношников — все помнят знаменитую автоматически подгоняющуюся под любой размер куртку со встроенной просушкой и самозашнуровывающиеся кроссовки из легендарной трилогии "Назад в будущее".

Профессионалы под надёжной защитой

Пока значительная часть одежды и тканей на отечественном рынке импортного производства. Импортозамещение в этой сфере происходит медленно... Однако благодаря программе поддержки лёгкой промышленности Минпромторга уже появились ниши, где российские ткани и одежда утвердились практически стопроцентно. В первую очередь это сферы специальных тканей с особыми свойствами. Достаточно большое количество фабрик нашей страны перекрывают потребности военных, спасателей, пожарных, нефтяников и газовщиков, рабочих иных опасных отраслей промышленности, туристов, путешественников, экстремалов.

Не все, к примеру, знают небольшой городок Чайковский в Пермском крае, по топонимическому недоразумению названный в честь композитора, родившегося… в соседнем городе Воткинске. Но, так или иначе, в городе с 1962 года работает комбинат "Чайковский текстиль", являющийся сегодня одним из ведущих российских поставщиков тканей для производства спецодежды, в том числе для Минобороны и других силовых структур.

Это ткани термофорт и flamefort для пошива термоогнестойких костюмов сил спецназа, выдерживающих огонь не менее 50 секунд, отталкивающих воду, не боящихся бензина и солярки и обладающих высокой износостойкостью. Это ткань "Премьер CleanControl 130", не дающая пыли и предназначенная для работы в так называемых чистых зонах на производстве микросхем, лекарств и т.п. Антибактериальная ткань "Панацея Cotton Rich 150" разработана для медицинской одежды повышенной прочности и комфортности, а ткань для химиков "Премьер 250А" выдерживает попадание 80% раствора серной кислоты! При этом особые защитные ткани не ощущаются на теле тяжёлой и сковывающей движения бронёй. К примеру, та же одежда, защищающая от кислот и щелочей, имеет в основе вполне традиционные хлопок и полиэстер — всё дело в инновационных составах пропиток!

"При проектировании куртки пожарного нам был нужен утеплитель. Главный критерий — негорючий, — говорит Елизавета Репкина, специалист "Энергоконтракта", ещё одной из множества российских компаний, производящих огнестойкую одежду. — Мы начали подбирать из имеющихся образцов разных импортных производителей, которые были заявлены как негорючие. Они действительно не горели, но зато давали значительную усадку от температуры, уменьшаясь в размере на 20 и более процентов. Представьте, что будет, если куртка попавшего в пламя человека резко сожмётся, сковывая движения… В итоге нам пришлось разработать свой утеплитель на основе арамидных волокон — он выдерживал жар, защищая и не теряя формы!"

Пропуская пар и задерживая воду

Мембранная ткань — одно из величайших изобретений человечества. Между слоями ткани вклеена мелкопористая плёнка-мембрана, в ней на квадратный дюйм приходится порядка 9 млрд пор, каждая из которых в 20 тыс. раз меньше, чем капля воды, но в 700 раз больше, чем молекула пара. В итоге испарения от тела выходят наружу через мембрану беспрепятственно, а вот для осадков и брызг извне мембрана является непреодолимой преградой. Долгие годы мембранная ткань была исключительно импортной, однако ситуация начинает меняться к лучшему!

"Первые опыты пошива из импортных мембранных тканей в нашей стране были неудачными, несколько лет назад экспериментальные образцы российской спец- и outdoor-одежды из современных высокотехнологичных тканей пытались кроить "по технологиям фуфаек", с полным непониманием, как это дело работает, — вспоминает Алексей Гребцов, председатель правления "Российской оутдор группы" (РОГ), сообщества отечественных производителей одежды и снаряжения для спорта, туризма и активного отдыха из высокотехнологичных тканей и материалов. — За счёт "фуфаечного" кроя и старых подходов на каждом комплекте экономилось около $50... Но очень показательные европейские и американские исследования наглядно демонстрируют степень падения работоспособности человека, трудящегося в особо тяжёлых условиях. От веса и кроя одежды работоспособность падает чрезвычайно! На буровой платформе в море ресурс сил человека, который нужно растянуть на смену, в неудачно спроектированной одежде может "вылететь" за неделю. Заболевший специалист и вовсе отдельный разговор, если замену может привезти только корабль или вертолёт. Всё это — срывы сроков и планов. А даже лишний день работы буровой платформы и судна может стоить сотни тысяч долларов!"

Грошовая экономия на одежде приносит сумасшедшие убытки… Чтобы поправить ситуацию, с 2014 года РОГ совместно с Минпромторгом объединяет ведущие российские компании, которые шьют одежду и снаряжение из высокотехнологичных тканей и материалов, и начинают изготавливать собственные ткани. В России некоторые производители уже осваивают ламинацию ткани импортной мембраной, делаются первые попытки изготовления собственного мембранного полотна. Это только начало, но недавно не было и этого! Хороший пример — новый завод "Адвентум технолоджис" в городе Узловая Тульской области.

"Завод заработал в 2015 году, и на сегодня производит целую гамму высокотехнологичных тканей для outdoor и профессиональной одежды, а нашей гордостью являются, конечно же, мембранные материалы, — рассказывает Татьяна Фёдорова, руководитель отдела маркетинга компании "Текстайм", в которую входит "Адвентум технолоджис". — Завод работает в партнёрстве с лидерами рынка умных высокотехнологичных тканей — бельгийской компанией Concordia Textiles и британской Carrington Career & Workwear Ltd. Мы можем создавать самые разные виды мембранных тканей, ламинируя их в "сэндвич" с трикотажными тканями, утеплителями, флисом и многими другими материалами по технологии Hot Melt (горячий клей). В итоге получаются ткани с разнообразными характеристиками паропроницаемости и влагозащиты".

Костюм, уничтожающий клещей

Клещи — настоящее бедствие российских лесов. Это паразиты, переносящие энцефалит, а также около десятка других опасных болезней вроде боррелиоза! Клещи традиционно терроризируют Сибирский и Уральский округи, но не понаслышке знакомы и жителям центральной части России. Официальная статистика гласит, что более полумиллиона россиян ежегодно обращаются за медпомощью после укусов клещей. И это без учёта тех, кто пытается самостоятельно справиться с последствиями укуса, рискуя заразиться…

Аэрозольная химия, поминутные осмотры одежды и прочие полумеры — всё это не действует. Но по-настоящему надёжная защита есть! Несколько отечественных компаний выпускают одежду из особой ткани с пропиткой, убивающей клещей "одним касанием". Причём как профессиональные костюмы для работников лесной отрасли, так и лёгкие костюмы для обычных граждан.

"Разработанная нами противоклещевая пропитка-акарицид наносится на хлопчатобумажную ткань Biostop, из которой мы шьём мужские, женские и детские куртки и брюки для отдыха на природе, туризма и работы на даче и в саду, — рассказывает Елизавета Репкина, заместитель директора ГК "Энергоконтракт". — Главная особенность состава в том, что он выдерживает до 50 стирок, что составляет не менее двух лет активного использования, а в условиях эпизодического применения — гораздо дольше".

Ткань убивает клещей, не дав им добраться до открытых участков тела, а также отгоняет комаров, будучи совершенно безвредной для человека! Любой клещ, попавший на костюм, погибает в течение нескольких минут. Ткань костюма также защищает от возможности принести на одежде живого клеща в дом, что нередко происходит в случае качественной outdoor-одежды, но без активной химической защиты.

"Качество российских спецтканей растёт, мы догоняем лучшие мировые образцы, — отмечает Игорь Рогожин, генеральный директор Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. — Очень помогают в этом многочисленные программы поддержки Минпромторга: субсидирование затрат производителей по кредитам на оборотные средства, поправки в законы, позволяющие финансировать за счёт сумм страховых взносов спецодежду и средства индивидуальной защиты, изготовленные на территории России, и многие другие меры стимуляции отечественных компаний легпрома!"