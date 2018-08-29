Леди Гага позировала абсолютно голой и в прозрачных колготках для фетиш-фото

На снимках, которые певица выложила в свой "инстаграм", звезда просто надевает колготки и стоит у стены.

Популярная певица Леди Гага полностью разделась для откровенной фотосессии, первые снимки с которой она уже выложила в "Инстаграм". При этом 32-летняя знаменитость надела только прозрачные колготки, ошеломив своих подписчиков, сообщает Mirror.

Откровенные снимки сделал фотограф Эли Расселл Линнетс, с которым певица работает уже не в первый раз. До этого Леди Гага выложила в "Инстаграм" ещё 18 сексуальных фотографий, которые были сделаны им же.

После того, как звезда сделала перерыв в своём музыкальном творчестве, девушка чаще участвует в фотосессиях, а в скором времени выйдет фильм с её участием — "Звезда родилась", режиссёром которого стал Бредли Купер. Для певицы это первая серьёзная роль в полнометражном фильме.