Леди Гага позировала абсолютно голой и в прозрачных колготках для фетиш-фото

Читайте также

Леди Гага позировала абсолютно голой и в прозрачных колготках для фетиш-фото

15020
На снимках, которые певица выложила в свой "инстаграм", звезда просто надевает колготки и стоит у стены.

Популярная певица Леди Гага полностью разделась для откровенной фотосессии, первые снимки с которой она уже выложила в "Инстаграм". При этом 32-летняя знаменитость надела только прозрачные колготки, ошеломив своих подписчиков, сообщает Mirror.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ladygaga/?utm_source=ig_embed" target="_blank">ladygaga</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ladygaga/?utm_source=ig_embed" target="_blank">ladygaga</a></p>

Откровенные снимки сделал фотограф Эли Расселл Линнетс, с которым певица работает уже не в первый раз. До этого Леди Гага выложила в "Инстаграм" ещё 18 сексуальных фотографий, которые были сделаны им же.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ladygaga/?utm_source=ig_embed" target="_blank">ladygaga</a></p>

После того, как звезда сделала перерыв в своём музыкальном творчестве, девушка чаще участвует в фотосессиях, а в скором времени выйдет фильм с её участием — "Звезда родилась", режиссёром которого стал Бредли Купер. Для певицы это первая серьёзная роль в полнометражном фильме.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×