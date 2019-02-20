Леди Гага рассталась со своим агентом через 4 месяца, как он сделал предложение

Фанаты начали подозревать неладное ещё на церемонии "Грэмми", когда не заметили на руке певицы обручального кольца, пишет Mirror.

Ещё не так давно из-за съёмок фильма "Звезда родилась" ходили слухи об интрижке Леди Гаги и актёра Брэдли Купера, несмотря на то что оба артиста состояли в серьёзных отношениях. Наконец-то в октябре прошлого года Гага объявила о своей помолвке с Кристианом Карино, и фанаты успокоились.

Но каково же было их удивление, когда на руке Леди Гаги во время церемонии "Грэмми" не оказалось того самого кольца за 400 тысяч долларов. Волнение усилилось, когда на вручении наград, произнося свою речь, Гага не упомянула жениха в числе людей, которым она благодарна за поддержку. И вот представители певицы всё подтвердили: Леди Гага и Кристиан Карино официально расторгли помолвку.

У них просто ничего не вышло. Иногда отношения просто заканчиваются. Здесь нет никаких длинных и печальных историй представитель Гаги

Отношения певицы с Карино начались в феврале 2017 года, сразу после её разрыва с актёром Тейлором Кинни. Любопытно, что с ним у Гаги тоже были серьёзные отношения, дошедшие до помолвки, но это ни к чему не привело.