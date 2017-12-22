"Таблетки, которые убивают наших детей". Родители просят запретить дженерики

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова направила обращение в правительство с просьбой разъяснить ситуацию с лекарствами-дженериками для тяжелобольных детей.

Родители больных детей со всей страны пишут обращения к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой по поводу лекарств-дженериков. В письмах говорится, что дети с тяжёлыми заболеваниями не могут поправиться или даже умирают именно из-за того, что в поликлинике им выдают дженерики. Когда фармкомпания изобретает новый препарат, его называют оригинальным. А когда другие фармкомпании начинают копировать его формулу и выпускать под своим брендом, получаются дженерики (их также могут называть генерики).

Считается, что они абсолютно такие же, как оригинальные лекарства. Поэтому закон обязывает медучреждения закупать препараты не по торговому названию, а по химической формуле. Так что госклиника может купить как оригинал, так и дженерики.

Чаще покупают дженерики, потому что в тендере побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. Дженерики, само собой, дешевле оригинала, ведь на его разработку было потрачено много денег, а на копирование формулы — гораздо меньше.

При этом в оригинале и дженерике при одинаковом основном действующем веществе могут быть разные вспомогательные. К тому же разные компании по-разному следят за качеством производства. А случайное увеличение или уменьшение доли какого-то компонента в лекарстве может иметь роковые последствия.

Недавно к Анне Кузнецовой обратилась "Севастопольская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов "Особые дети". Речь шла о детях, больных эпилепсией. "До 90% случаев прорыва судорог при эпилепсии возникает на дженериках, — сказано в обращении (копия есть у Лайфа). — Страшно то, что все побочные эффекты происходят от вспомогательных веществ, а не от химического состава".

При этом закон предоставляет возможность госклинике целенаправленно закупить оригинальный препарат — но только в исключительных случаях. Сначала пациент должен попробовать то, что дают (а обычно это дженерик). И если он скажет, что ему препарат не помогает, а врачебная комиссия с этим согласится и решит назначить ему оригинальное лекарство, — только в этом случае оно будет закуплено клиникой. И конечно, никто не запрещает пациенту (или его родственникам) покупать препарат в аптеке за свой счёт.

В письме к Кузнецовой такая система называется "цинизмом за гранью разумного". Для того, чтобы ребёнку выписали и выдали именно оригинальный препарат, нужно сначала провести "эксперимент" и дать ему дженерик. Но ведь это больной ребёнок: пока он принимает дженерик, его здоровье может ещё сильнее ухудшиться, он будет страдать, и даже те положительные сдвиги в лечении, которых удалось добиться, будут сведены на нет.

В итоге родителям приходится покупать оригинальный препарат ("Ламиктал") за свой счёт (2,5 тыс. рублей за упаковку).

Детский невролог-эпилептолог Сергей Айвазян в разговоре с Лайфом подтвердил, что проблема существует.

— Нежелательно менять оригинальный препарат на дженерик, потому что у ребёнка может произойти срыв ремиссии (период ослабления болезни. — Прим. Лайфа), — сказал он.

Ещё одно обращение Анне Кузнецовой пришло от мамы ребёнка, который в шестимесячном возрасте перенёс трансплантацию печени. Такие дети должны всю жизнь принимать иммунодепрессанты — иначе организм начнёт отторгать пересаженный орган, и это может привести к смерти.

"Даже в инструкции к препарату "Програф" … написано о негативных последствиях перевода на разные дженерики, — сказано в письме (копия есть у Лайфа).

"В борьбе за жизнь мы и наши дети прошли через много боли, горя и страха, помогите нам эту жизнь сохранить, — сказано в обращении. — Моя дочь со дня проведения операции принимает препарат "Програф", по льготе мы получаем различные дженерики... Состояние здоровья ребёнка из-за подавления иммунитета и приёма множества препаратов и без того нестабильное, велик риск осложнений от ОРВИ, кишечных расстройств, отравлений, аллергических реакций... Всё это пагубно сказывается на пересаженной печени... Надо бережно сохранять работающий сейчас трансплантат".

Далее мама ребёнка пишет, что вынуждена покупать дорогой препарат за свой счёт, а льготные дженерики оставлять в аптеке, что очень тяжело для семьи.

"Врачи из НИИ им. Шумакова говорят, что всё знают, понимают и советуют давать ребёнку "Програф", но не имеют права указывать в выписке именно этот препарат", — сказано в обращении.

Ещё одно обращение пришло от группы родителей детей, перенёсших трансплантацию органов. Там говорится о той же боли. Также родители указывают на то, что объединение врачей "Российское трансплантологическое общество" опубликовало результаты своего исследования. И в этом исследовании сказано, что заменять оригинальные лекарства на дженерики пациентам, перенёсшим пересадку органа, — значит подвергать их "клиническому риску неблагоприятных последствий".

"Для нас данными последствиями может стать смерть, — сказано в обращении. — Увы, это не громкие слова".

Как рассказали Лайфу в пресс-службе омбудсмена, Анна Кузнецова, получив обращения родителей, 30 ноября сама направила письмо в Минздрав. В нём она просит ведомство представить свою позицию по дженерикам.

— Письмо в Минздрав ушло в конце ноября, но ответа от Минздрава мы пока не получили, — сообщили в аппарате Кузнецовой. В пресс-службе Минздрава оперативно не ответили на запрос Лайфа.

Впрочем, глава Минздрава Вероника Скворцова ранее не раз высказывалась о том, что дженерики — это хорошо. Например, в 2015 году на них жаловались родители онкобольных детей. Скворцова тогда сказала, что дженерики останутся в практике лечения и что слова об их токсичности и неэффективности не соответствуют действительности.

Но некоторые другие чиновники признают, что проблема есть. Например, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников говорил:

— Если это качественный дженерик, то никакой разницы между ним и оригинальным препаратом нет. Но сейчас на российском рынке появилась куча официально зарегистрированных некачественных дженериков. Догадались, что происходит дальше? Эти некачественные дженерики попадают на аукционы, ставят самую низкую цену и выигрывают.

По его словам, в этом виноват Минздрав.

— Чтобы зарегистрировать на американском рынке любой препарат или дженерик, надо быть семи пядей во лбу. А вот в России несложно зарегистрировать некачественный дженерик, — говорил вице-мэр.

Но вообще во врачебном сообществе не существует однозначного мнения по поводу этого вопроса. Врачи нередко соглашаются именно с Минздравом.

— Нет никакой проблемы. Во всем мире всё, что идёт по страховке, — это дженерики, а оригинальные препараты люди покупают сами, — сказал заместитель главного врача московской городской больницы № 71 Константин Зверев. — А хуже или лучше становится детям — определяют не родители, а врачи. Часто жалобы от пациентов носят субъективный характер. Я считаю, что такие жалобы вообще не должны нигде приниматься. Стало пациенту хуже или нет, должен определять врач. Если человеку становится хуже на дженерике, нужно искать проблему в болезни, дозе препарата, а не в качестве лекарства.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов рассказал, что в организацию "многократно обращались люди с жалобами на дженерики".

— Жалуются на то, что препарат им не помогает, а медучреждение его не хочет менять. Это и есть самая большая проблема, — сказал он.