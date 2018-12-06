Больной вопрос. Какие лекарства в России могут подешеветь

Правительство РФ приняло новую методику ценообразования на жизненно важные препараты (ЖНВЛП). В результате в России могут понизиться цены на эти лекарства в 2019–2020 годах: после того как будут сформированы цены по новой методике. Лайф разбирался, какие медикаменты могут подешеветь и на сколько.

Согласно нововведениям, цены на важнейшие лекарства на российском рынке не должны быть выше, чем в Бельгии, Венгрии, Греции, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране-производителе.

Как отмечает РБК со ссылкой на экспертов, цена в России должна быть не выше самой низкой в референтных странах. В список, как отмечается, включили те государства, у которых сопоставимый с российским уровень экономики.

Что же подешевеет

Специализирующаяся на фармацевтической тематике юрист Нина Белозерцева отметила, что цены на ряд жизненно важных препаратов снизятся. Причём ФАС и Минздрав могут активнее мониторить ситуацию в том числе на международном рынке.

При этом эксперты в комментариях не берутся говорить о том, какие именно лекарства подешевеют. В среднем, как предполагается, цены на жизненно важные препараты могут упасть довольно существенно.

Как это работает

В список ЖНВЛП попадает более 600 лекарств от 4,7 тысячи производителей. Их государство закупает для больниц (актуальный на 2018 год список смотреть здесь). И именно на них будут по-новому считать цены.

Цены на эти лекарства устанавливает государство, при этом производители могут подать заявки с указанием желаемой цены. Минздрав и ФАС подтверждают данные цены или отказывают.

А остальные?

Эксперты предрекают 10-процентный рост цен на те препараты, которые не относятся к категории жизненно важных. Так, специалисты из "Аптечной гильдии" говорят, что это связано в первую очередь с ростом курса валют. Наталия Круглова — эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики — полагает, что серьёзное поднятие цен негативно скажется скорее на аптеках.

— Скорее всего, расходы понесут именно дистрибьюторы и аптеки. То есть объём большой будет, а цены будут устанавливать как в других странах, с меньшим объёмом. Что касается аптек и их выживаемости на этом фоне, тут есть вообще большие сомнения. Ведь у них не такие объёмы продаж жизненно важных лекарств, — отметила эксперт.

При этом они переложат расходы, которые понесут в связи с установлением верхней ценовой планки, на ту же категорию — не жизненно важных. Как отметила эксперт, цены повысятся также из-за падения курса рубля и повышения НДС с 18% до 20%.