Рак, инсульт и кровотечения. Как нас калечат аспирин и микстура

Лайф выяснил у врачей и фармацевтов, какие препараты при неосторожном употреблении убивают.

По словам врачей, самолечение в большинстве случаев вредит организму и не просто препятствует выздоровлению, но и может спровоцировать другие болезни.

— Часто нам приходится долго бороться с последствиями и "отмывать" пациентов от неправильно применяемых лекарств, чтобы вывести их из крови, и только после этого делать гормональные исследования для постановки истинного диагноза, — поделился терапевт-кардиолог, научный сотрудник Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова Константин Иванов.

Выпил не ту микстуру — получи пневмонию Неправильный приём препаратов от кашля вызывает воспаление лёгких Фото © Shutterstock

Самая главная ошибка — пить лекарства, предназначенные для лечения от сухого кашля, если у вас влажный кашель.

— Мокрота, которая остаётся и скапливается в дыхательных путях, в частности, в бронхах, как пробка в бутылке с узким горлом, становится идеальном местом для размножения флоры. Воспаление в этом случае переходит в более глубокую форму, и может развиться пневмония, — рассказала врач-пульмонолог Лариса Матько.

Капли для носа делают из нас наркоманов Приём нафтизина и ему подобных препаратов более 7–14 дней подряд чреват развитием зависимости от них Фото © Shutterstock

В организме есть естественные медиаторы, которые контролируют сужение сосудов, а применяя препарат извне, мы истощаем эти медиаторы, и они перестают работать. Поэтому частое использование сосудосуживающих средств приводит к обратному эффекту.

— Чем больше мы применяем сосудосуживающие капли, тем меньше остаётся внутренних сил, которые могли бы помочь сосудам самостоятельно сужаться, — отметил врач-лор Александр Горовой.

Рак от слабительного Химические слабительные препараты вредны для нервных окончаний кишечника. Это происходит вследствие обезвоживания Фото © Shutterstock

— Сильные слабительные раздражают слизистую и смывают защитный слой кишечника, служащий барьером для токсинов и других опасных веществ, которые приводят к образованию злокачественных опухолей, — отметила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Принял обезболивающее — получил инсульт Эксперты отмечают, что многие сильные обезболивающие опасны для сердца и плохо влияют на выделительную систему, почки и печень Фото © Shutterstock

Самое опасное, что приём обезболивающего при сильных болях затрудняет постановку диагноза. Боль уходит, но выявить её причины становится сложнее. Медики могут неправильно оценить симптоматику и не определить источник боли. И другие проблемы не за горами, если сильно увлечься обезболивающими.

Перегрев от жаропонижающих Неправильный приём таких препаратов вызывает обратный эффект, приводя к опасному гипертермическому синдрому, или "перегреву" Фото © Shutterstock

Жаропонижающие воздействуют на периферические сосуды, за счёт чего увеличивается теплоотдача и жар снижается. Но это может негативно сказаться на работе мозга, из-за чего может нарушиться терморегуляция.

Как отмечают врачи, жаропонижающие также не стоит применять при температуре ниже 38. Организм сам может выработать антитела для борьбы с возбудителями инфекции. Принимая лекарства, не дождавшись начала этого процесса, мы лишаем организм возможности сопротивляться болезням самостоятельно.

Антибиотики порождают супербактерии Бактерии обладают свойством устойчивости к антибиотикам. Более того, микробы от них становятся сильнее Фото © Pixabay

Специалисты считают, что постоянный приём разных антибиотиков в итоге взращивает неубиваемые "супербактерии" и в случае уже опасных заболеваний, при пневмонии или сепсисе, эти лекарства не помогут.

Применять антибиотики можно, если у вас установлено происхождение заболевания и выявлена именно бактериальная инфекция, а не вирус. Крайне важно проходить курс антибиотиков до конца, иначе инфекция может вернуться.

Избавился от давления — лишился здоровья Риск инсульта, кровотечения и затруднения в постановке диагноза — далеко не все проблемы, которые можно получить Фото © Pixabay

Бездумное назначение и применение лекарств от давления, по мнению врачей, приносит непоправимый вред здоровью и, кроме того, порой лишает возможности исправить ошибки и выявить истинные причины гипертонии или гипотонии. Некоторые лекарства слишком резко снижают давление, вызывая гипотонию. И это так же часто становится причиной инсульта, как гипертония.

Кровотечение от аспирина Популярный в народе аспирин крайне опасен, особенно в сочетании с другими лекарствами, влияющими на свёртываемость крови Фото © Shutterstock

Риск кровотечения в желудке возрастает и в случае опасных сочетаний различных препаратов. Например, противовоспалительные средства вместе с антидепрессантами вызывают опасные процессы в пищеводе и кишечнике, при этом повышается температура, учащается пульс и дыхание. А при сочетании аспирина с коагулянтами, то есть препаратами, влияющими на свёртываемость крови, можно получить геморрагический инсульт.