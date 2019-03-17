Пользователь Reddit высчитал, что Ди Каприо избегает девушек старше 25 лет

Знал ли TrustLittleBrother, пользователь портала Reddit, что его шуточное исследование зародит надежду в сердцах юных фанаток Леонардо Ди Каприо? Наверное, нет. Но спасибо ему всё равно, ведь теперь девушки по всему миру спешно пакуют чемоданы.

Пользователь TrustLittleBrother не пояснил, что именно сподвигло его на исследование, но к делу он подошёл серьёзно. На представленном им графике указан возраст знаменитого актёра и всех его девушек, и вывод, который сделал исследователь, напрашивается сам собой. Леонардо Ди Каприо отказывается встречаться с девушками старше 25 лет. Смотрите сами.

Самой юной возлюбленной Лео была Жизель Бюндхен — на момент начала отношений с актёром ей было всего 18 лет. Самыми старшими оказались Бар Рафаэли, Келли Рорбах и Нина Агдал. Всем троим было по 25 лет, когда Лео закончил с ними отношения, и теперь это вызывает вопросы...

График пользователя Reddit показал и другие предпочтения Лео помимо возраста. Если присмотреться, то становится ясно, что большая часть девушек актёра были светловолосыми моделями, совмещающими свою карьеру со съёмками в кино, пишет Daily Mail.

Исключением стала 21-летняя темноволосая Камила Морроне, с которой Ди Каприо встречается и по сей день. Интересно, сможет ли она продержаться больше четырёх лет и нарушить статистику.