Пользователь Reddit высчитал, что Ди Каприо избегает девушек старше 25 лет

Пользователь TrustLittleBrother не пояснил, что именно сподвигло его на исследование, но к делу он подошёл серьёзно. На представленном им графике указан возраст знаменитого актёра и всех его девушек, и вывод, который сделал исследователь, напрашивается сам собой. Леонардо Ди Каприо отказывается встречаться с девушками старше 25 лет. Смотрите сами.
Самой юной возлюбленной Лео была Жизель Бюндхен — на момент начала отношений с актёром ей было всего 18 лет. Самыми старшими оказались Бар Рафаэли, Келли Рорбах и Нина Агдал. Всем троим было по 25 лет, когда Лео закончил с ними отношения, и теперь это вызывает вопросы...
График пользователя Reddit показал и другие предпочтения Лео помимо возраста. Если присмотреться, то становится ясно, что большая часть девушек актёра были светловолосыми моделями, совмещающими свою карьеру со съёмками в кино, пишет Daily Mail.
Исключением стала 21-летняя темноволосая Камила Морроне, с которой Ди Каприо встречается и по сей день. Интересно, сможет ли она продержаться больше четырёх лет и нарушить статистику.
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